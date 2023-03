Afacere online născută în negura pandemiei. Tinerii care aprovizionează bucureștenii cu legume proaspete

Când pandemia ne-a ținut închiși în case, Corina Hodorogea (Matu) și soțul ei, stabiliți în București, au pariat pe pofta de legume și verdeață a românilor. Au demarat o afacere dezvoltată exclusiv online cu trufandalele produse în solariile părinților din comuna dâmbovițeană Băleni.

Corina se trage dintr-o familie de legumicultori din Băleni, Dâmboviţa, care lucrează pământul de zeci de ani. Văzând că părinții săi se descurcă din ce în mai greu cu vânzarea produselor, a decis, alături de soțul său, Constantin Hodorogea, să demareze o afacere online cu legume livrate direct la uşa clientului.

Au început cu o pagină de Facebook și apoi cu un site, ambele dezvoltate sub brandul „Legume Verzi”. Vând lobodă, spanac, ţelină, ardei, mere, pere, fasole, gutui, vinete cu preţuri de la 1 leu la 20 lei, în funcţie de produs.

→ Imaginea 1/8: Legume verzi. FOTO Facebook

„Produsele noastre sunt cultivate in mod tradițional, cu o mare responsabilitate fata de om si natura. De aceea, produsele noastre sunt curate, crescute in ritmul lor natural de creștere. De la ideea de a crea doua produse din roșii, pentru a reduce risipa si pentru a salva gustul de roșie si pentru iarna, am creat peste 20 de produsele artizanale SELO, după rețetele moștenite de la străbunii noștri bulgari si adaptate din tradiția locului”, spune Corina Matu.

Corina Matu are experiență în HR dar și în IT, iar Constantin a lucrat într-o agenţie de marketing, dar mai deţine o companie de ilustraţii 3D.

„Facem treaba asta de foarte mulţi ani. Părinţii mei fac de 30 de ani agricultură, şi bunicii mei la fel. Au folosit metode tradiţionale, nu au avut fonduri externe. Pe vremea comunismului au lucrat la acele cooperative şi de acolo li s-a oferit pământ. Avem trei hectare. Avem şi în câmp deschis, dar partea de solarii s-a dezvoltat în ultima perioadă. Am înţeles că s-a schimbat clima şi producţia în aer liber nu mai este atât de fiabilă”, spune Corina Mitu.

Soții Hodorogea se laudă că nu folosesc pesticide sau alte substanţe de creştere a plantelor.

Vânzările se fac exclusiv prin intermediul platformei online „Legume Verzi”, fiind livrate la domiciliul clienţilor în fiecare miercuri şi sâmbătă.