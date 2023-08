Avantajele absolvirii unei Academii Militare. Șefa de promoție de la „Ferdinand I”: „E un mare plus. În civil nu se întâmplă la fel”

Bianca Antofie, din Târgoviște, se poate lăuda că a terminat cu cea mai mare medie din promoția sa la Academia de Tehnică Militară „Ferdinand I” din București. Acum lucrează într-un mediu plăcut, în care se poate dezvolta.

Binca are 22 de ani și a absolvit Academia de Tehnică Militară „Ferdinand I” cu media 9,70 ca șefă a promoției „General Constantin Christescu – 100”. Din generația sa mai fac parte alți 269 de ofițeri ingineri, pregătiți pentru întreg Sistemul de Apărare și Securitate Națională.

Cu toții și-au găsit de lucru, iar Bianca lucrează acum în Inspectoratul General de Aviație al M.A.I. pe partea de mentenanță.

Spune că încă din liceu a fost pasionată de științele exacte și i-a plăcut să ducă un lucru la bun sfârșit. Tânăra a fost elevă la Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu” din Târgoviște, unde a urmat profil matematică-informatică bilingv engleză.

În cazul său, așchia nu a sărit departe de trunchi, pentru că tatăl său a lucrat și el în domeniu, fiind instructor de parașutism și subofițer în cadrul SMFA – Forțele Aeriene Române.

„Am avut o perioadă destul de încărcată noi la Academia. Am terminat la finalul lui iulie, atunci când a fost și absolvirea, și imediat după absolvire am început munca. Lucrez la Inspectoratul General de Aviație, în București. Mă ocup de planificarea mentenanței, e un loc de muncă la birou, dar o să am ocazia să învăț și lucruri practice pe toate aeronavele din dotare. Pe ani mă văd lucrând și într-o arie mai practică, adică la secția de preparere a aeronavelor, dar și acesta la birou este destul de ok, pentru că învăț multe lucruri despre ceea ce implică mentenanța unei aeronave, despre documentele care trebuie pregătite pentru ca totul să se desfășoare în parametri optimi”, a declarat, pentru „Adevărul”, Bianca Antofie.

→ Imaginea 1/4: Bianca Antofie, șefă de promoție la Academia de Tehnică Militară „Ferdinand I”. FOTO Facebook

A terminat Academia la specializarea „echipamente și instalații de aviație”, un fel de inginerie aerosațială, cu aplicabilitate pe partea de electronică și de sisteme ale aeronavei.

„A fost greu, mai ales în primii ani, pentru că a fost vorba de trecerea de la un liceu la o academie militară, dar tot ce am învățat până acum a fost strict de plăcere. Nu am fost niciodată adepta tocitului și a învățării pe de rost. Tot ce am învățat am pus în aplicare. Normal că am avut și un colectiv destul de competitiv și cu elevi foarte buni. Majoritatea colegilor mei au ajuns în locuri bune. Și datorită lor am ajuns la performanța asta, pentru că ne-am automotivat unii pe alții”, adaugă ea.

Poate cel mai mare beneficiu al absolvirii Academimei este ocuparea unui loc de muncă imediat du terminarea studiilor.

„Academia îți oferă un loc de muncă automat, în funcție de medie. Ăsta e un mare plus, pentru că în civil nu se întâmplă la fel. Trebuie să îți cauți un loc de muncă, să îți depui CV-uri, nu e nimic asigurat, pe când în Academie e altfel. Eu am ajuns unde îmi doream. Momentan îmi place foarte mult unde am ajuns, îmi place colectivul, dar niciodată nu știi ce îți rezervă viitorul și îmi doresc să mă autodepășesc. Nu vreau să neglijez nici partea academică, pentru că vreau să urmez și masterul și doctoratul. Ambiția mea cea mai mare este să învăț cât mai multe, chiar dacă greșesc, să merg înainte”, mai spune șefa de promoție de la Academia de Tehnică Militară „Ferdinand I” din București.