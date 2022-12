Povestea unui tânăr cu handicap psihic pe care nimeni nu vrea să-l angajeze

Sorin are 22 de ani, o dizabilitate psihică și o pensie de handicap de 66 de lei. Legea îi permite să se angajeze, iar el vrea să muncească, însă colectivele în care a ajuns până acum nu l-au acceptat.

Vasile Bolohan și Andrei Bacoș sunt fondatorii Asociației ”Bucovina Civică”. În ultimii ani, cei doi tineri au ajutat numeroase persoane, în special copii și tineri care provin din centrele de plasament sau case de tip familial.

Cinci locuri de muncă în doi ani

Pe Sorin (nume fictiv folosit pentru a proteja identitatea persoanei) l-au cunoscut în timpul unor acțiuni de caritate pentru persoanele cu dizabilități. Andrei ne-a spus că tânărul și-a dorit să muncească, motiv pentru care, în ultimii doi ani, a tot încercat să îi găsească un loc de muncă.

„Cunosc un băiat care provine dintr-o casă de tip familial, din județul Suceava, cu handicap mediu, care are o indemnizație de handicap de 66 de lei, majorată cu trei lei în luna martie a acestui an. Handicapul său este psihic. Are 22 de ani și de doi ani încerc să-i găsesc un loc de muncă. Îi place să lucreze la bucătărie, dar din cauza handicapului nu a fost acceptat mai mult de câteva zile în colectivul unde lucra”, afirmă Andrei Bacoș.



El spune că în doi ani tânărul a schimbat cinci locuri de muncă, între care ultimul în Germania, tot la bucătărie și că îi place să curețe legume și să facă curățenie, fiind harnic și rezisent la muncă.

„El nu este agresiv, el nu este violent, nu a sărit niciodată la bătaie. Problema este că are niște ieșiri care intră în sfera violenței verbale, asociată dizabilității pe care o are. Concret, uneori vorbește aiurea, pare zeflemitor, dar este un băiat foarte cuminte. Pentru că are aceste ieșiri verbale violente, pentru că uneori vorbește neîntrebat, nu se poate controla, el nu reușește să își facă prieteni. Oamenii se tem de el, îl stigmatizează, nu îl înțeleg. Problema este că el nu își poate schimba comportamentul, cei din jurul său ar trebui să îl accepte așa cum este, mai ales că îi știu situația”, este de părere Andrei Bacoș.

„Asistăm pasiv la schimbarea unui om în rău”

Vasile Bolohan a explicat că toate neajunsurile cu care se confruntă Sorin acum, adică lipsurile materiale, lipsa de acceptare a celor din jur, îi pot agrava problema psihică și la un moment dat poate claca.

„Avem numeroase exemple în acest sens. Acum noi îl judecăm și spunem „uite-l și pe boschetarul ăsta”. Noi asistem pasiv la schimbarea unui om în rău”, a completat Vasile.

Andrei este revoltat că statul român îi oferă lui Sorin o pensie de doar 66 de lei.

„Gândiți-vă că el trebuie să trăiască cu 66 de lei/lună, fără a avea familie, fără sprijin, în timp ce un parlamentar are o indemnizație doar pentru trasnport de 2.000 de lei și 4.600 de lei pentru chirie”, a afirmat tânărul.

Bolohan consideră că este bine să nu îi judecăm pe oamenii pe care îi vedem cerșind pe stradă pentru că nu le știm traumele sau problemele prin care au trecut. „Nu știm că le-a fost sete sau foame sau frig”, a declarat Vasile Bolohan.

Cei doi au evidențiat aceste probleme chiar de Ziua Persoanelor cu Dizabilități, în speranța că își vor găsi rezolvarea.