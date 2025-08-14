Video Momentul în care un tub de eoliană s-a desprins dintr-un trailer, pe un drum din Ialomița. O nenorocire, evitată la secundă

Un șofer a fost la un pas de tragedie săptămâna aceasta, pe un drum din județul Ialomița, după ce un tub de eoliană s-a desprins de pe mastodontul care-l transporta și a ajuns pe câmp.

Camera montată pe mașina acestuia a surprins momentul în care un tubul s-a desprins din camionul care-l transporta într-un convoi aflat în fața sa și a căzut din vehicul, potrivit Observatornews.ro.

Odată cu tubul de eoliană s-a răsturnat și trailerul pe care era așezat.

Componenta de eoliană s-a oprit într-un stâlp de electricitate, care s-a înclinat sub forța impactului și greutatea cilindrului.

Incidentul a avut loc pe 9 august, pe drumul dintre Giurgeni și Țăndărei, în județul Ialomița.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Autorităţile urmează să stabilească circumstanțele în care a avut loc incidentul.

Amintim că săptămâna aceasta, Ministerul Energiei a anunțat investiții record în energia eoliană și solară, cu prețuri cu până la 50% mai mici.

România bate recordurile în energia verde: 2.751 MW din surse eoliene și solare au fost licitați în cadrul celei de-a doua runde a schemei Contracte pentru Diferență, cu 37% peste obiectivul de 2.000 MW asumat prin PNRR, la prețuri cu 50% mai mici decât cele maxime, anunță Ministerul Energiei.