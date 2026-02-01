„Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior”. Ce spune femeia care a descoperit rămășițele umane de la Slobozia

Femeia din Slobozia care a alertat autoritățile din Ialomiţa după ce câinele ei a găsit fragmente ce păreau a fi rămășițe umane, a povestit, pentru Digi24, că patrupedul a fost cel care a atras atenția asupra zonei, aflată chiar lângă locuința ei.

Tulburată, localnica a relatat că ieșise cu animalul său de companie la plimbare când a făcut șocanta descoperire:

„Am văzut o bucată de carne care părea a fi un picior, și atunci am sunat Poliția. Nu se vedea, era bucată de carne și părea a fi... și atunci am sunat la 112. Nu s-a mai întâmplat așa ceva (...). În vegetație l-am găsit, era la suprafață, cățelul s-a dus acolo și când m-am uitat am văzut ceva ce semăna cu o bucată de carne. S-a apropiat, după a plecat el, am plecat și eu și am sunat la Poliție”.

„Un picior găsit”

O altă femeie a confirmat că zona a fost intens verificată sâmbătă.

„A fost și ieri Poliția. Ce am văzut la TV, nu am știut despre ce este vorba. Un picior găsit. Au fost mulți, ieri și mai mulți. Nu mă așteptam, de când sunt eu aici nu am auzit de așa ceva”, a mărturisit femeia duminică, 1 februarie.

Amintim că, după sesizarea făcută sâmbătă dimineață, autoritățile au mobilizat aproximativ 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali, sprijiniți de două echipe canine – una specializată în identificarea urmelor de miros, cealaltă în detectarea cadavrelor.

Căutările au fost reluate duminică. Zona este verificată la pas, iar în sprijin sunt folosite drone și câini antrenați.

Până în acest moment nu au fost găsite alte fragmente, iar probele ridicate sunt analizate de Institutul Național de Medicină Legală, care urmează să ofere primele concluzii.

Polițiștii au verificat și baza de date cu persoane dispărute din județ: în total sunt raportate 32 de cazuri, însă în Slobozia și localitățile apropiate nu a mai fost semnalată nicio dispariție în ultimii trei ani.

Ancheta continuă, iar autoritățile iau în calcul toate scenariile posibile pentru a stabili identitatea victimei și circumstanțele în care au apărut rămășițele.