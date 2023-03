Reședința de județ fără cinematograf. Când se va putea intra din nou în sala de cinema VIDEO

Rămași de un an și jumătate fără posibilitatea de a viziona un film la cinematograf la ei în oraș, slătinenii mai au de așteptat cel puțin încă pe atât până când vor putea intra din nou în sala Centrului Cultural „Eugen Ionescu”.

Nemulțumiți de faptul că de peste un an nu mai au posibilitatea să vizioneze un film la cinematograf la ei în oraș, mai mulți cetățeni din municipiul Slatina au semnat, la începutul anului, o petiție pentru a fi reabilitat Centrul Cultural „Eugen Ionescu”, amenajat în mandatul fostului primar Darius Vâlcov.

Oamenii s-au plâns, și o fac în continuare, că sunt obligați, pentru a se bucura de un film la cinema, să meargă la Craiova sau la Pitești, cele mai apropiate orașe care oferă o astfel de modalitate de petrecere a timpului liber.

Municipalitatea a răspuns atunci că se așteaptă aprobarea bugetului pentru a se putea dispune de sumele necesare reabilitării.

Deși promisiunea era aceea că în primul trimestru al acestui an vor fi demarate procedurile, un proiect de hotărâre privind „aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: ”Reabilitare Centru Cultural Eugen Ionescu, municipiul Slatina, b-dul A.I. Cuza nr. 28 , jud. Olt”” se regăsește de-abia în această lună pe site-ul primăriei și ar urma să fie propus spre aprobare, consilierilor locali, în ședința programată la sfârșitul lunii.

Echipamente de 16 milioane lei

Centrul Cultural „Eugen Ionescu”, amenajat pe structura Cinematografului „Alutus” (fost Cinema „23 August” în comunism), a funcționat mai puțin de 10 ani. A fost realizat, conform presei locale, cu un cost de aproximativ patru milioane euro, explicația oficială pentru închiderea sălilor de cinema (sunt două săli), în decembrie 2021, fiind aceea că apa s-a infiltrat prin tavane, afectând atât clădirea, cât și echipamentele.

La această dată, aici se mai desfășoară activități doar în sala de spectacole, unde în continuare se joacă teatru, pe scenă urcând atât trupe locale, cât și actori ai teatrelor din Capitală și din țară.

Conform firmei care a realizat devizul general, S.C. ESRAR MATCONS S.R.L., va fi nevoie de 30 milioane lei (6 milioane euro) pentru reabilitare. Din această sumă, doar puțin peste 6 milioane lei sunt sume alocate lucrărilor de construcții-montaj.

Cea mai mare sumă este alocată, în schimb, utilajelor și echipamentelor care necesită montaj – aproximativ 16 milioane lei. 4,9 milioane lei sunt prevăzuți pentru cheltuieli diverse și neprevăzute și există chiar și buget rezervat cheltuielilor de informare și publicitate, de aproape 30.000 lei.

Centrul cultural nu este, de altfel, singura investiție realizată cu sume colosale în mandatele lui Darius Vâlcov, fostul ministru al Finanțelor judecat pentru fapte de corupție în mai multe dosare, și refăcută tot pe bani mulți de actualul primar. S-a întâmplat la fel și cu esplanada Slatinei, care a „înghițit” inițial aproximativ 20 milioane și a fost refăcută pentru mai mult de jumătate din suma inițială.

Cinematograful de la Caracal, în litigiu

Nici în municipiul Caracal, al doilea municipiu al Oltului, situația în ceea ce privește spațiul destinat proiecțiilor de film nu este simplă. Conform primarului Marian Doldurea, primăria este în litigiu cu România Film pentru preluarea fostului cinematograf „Central”.

„Suntem în litigiu, i-am dat în judecată pe România Film să ne dea localul cinematografului. Noi am mai făcut proiecții cinematografice în Teatru, doar ocazional. După ce facem și teatrul de vară, poate înainte de a câștiga procesul cu România Film, vom face proiecții în teatrul de vară, dar este, la fel, vorba de un an și jumătate., nu putem vorbi de asta mai devreme”, a declarat primarul, pentru „Adevărul”.

Municipiul Caracal a avut chiar două cinematografe, pe lângă „Central” funcționând, până după Revoluție, și Cinematograful „Flacăra”. Clădirea a fost revendicată și s-a retrocedat fostului proprietar, care a și vândut-o între timp. Actualul proprietar are, însă, obligația să hotărască urgent ce va face cu imobilul. „E într-o stare de degradare totală. Am vorbit cu cel care-l deține. Am declarat-o clădire insalubră și i-am impus: ori o vinde, ori o demolează, ori face ceva”, a mai spus primarul Doldurea.