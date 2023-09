Reguli noi pentru vaccinarea antigripală. Încă se așteaptă instrucțiuni. „Pacienții vor primi rețete pentru farmacie, unde se pot vaccina“

Campania de vaccinare antigripală desfășurată anual de autorități va avea reguli noi din această toamnă. Medicii de familie, cei care au preluat și administrat până acum vaccinul, se confruntă cu multe întrebări și au puține răspunsuri pentru pacienții lor.

Deși vaccinul antigripal a ajuns în farmacii, iar pacienții care se vaccinează an de an pot să și-l cumpere (și destul de mulți au și făcut-o), pentru produsul gratuit la care aveau acces cei din categoriile la risc, prin intermediul medicilor de familie, regulile se schimbă în acest an.

Medicii de familie nu știu prea multe, așteaptă precizări de la reprezenții Ministerului Sănătății, știu doar că nu ei sunt cei care vor mai lua vaccinul din depozitele DSP, ci acesta va fi distribuit, pe bază de rețetă, prin farmaciile cu circuit deschis.

Mai mult, pacienții vor putea să facă vaccinul direct în farmacie, deși aici se ridică problema numărului mic de farmacii autorizate să facă asta, pentru că farmaciștii au nevoie de o autorizare specială pentru administrare subcutanată, obținută în baza unui curs. Locurile pentru acest curs au fost însă limitate, astfel că farmaciștii se înghesuie pe ultima sută de metri să le parcurgă și să se autorizeze și, odată cu ei, să autorizeze și farmaciile pentru administrarea vaccinului antigripal.

De când se vor întâmpla toate aceste lucruri nu le mai este însă clar. La începutul acestei săptămâni, ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a declarat că așteaptă din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate solicitarea pentru un transfer de fonduri.

„Am avut astăzi o discuţie cu reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să accelereze acest proces. Noi putem să transferăm fondurile de la Ministerul Sănătăţii către Casa Naţională ca să compenseze aceste vaccinuri, dar trebuie să vină solicitarea din partea Casei ca noi să putem să facem acest transfer. Chiar astăzi am avut o întâlnire la Ministerul de Finanţe şi le-am cerut explicit acest lucru”, a declarat, luni, 11 septembrie 2023, Alexandru Rafila într-o conferinţă de presă susţinută la sediul MS.

Ce știu medicii de familie

„De acum pacienții vor primi rețete cu vaccinul, rețete compensate, n-aș putea să vă precizez ce procent de compensare, nu s-a specificat nicăieri, cu care se duc la farmacie, își ridică rețeta, trebuie să-i instruim să vină în cel mai scurt posibil, pentru că altfel vaccinul își pierde eficacitatea, și să vină să-i vaccinăm în cabinet, sau să se vaccineze în farmacii, acolo unde sunt farmacii care s-au înscris în acest program de a efectua vaccinări. Dacă nu, trebuie să se întoarcă la noi să-i putem vaccina”, a explicat un medic de familie din județul Olt, precizând că sunt informații în dinamică și că acestea nu vin deocamdată pe canale oficiale.

Medicul consideră, însă, că „s-a greșit enorm” și, mai mult, avertizează că numărul celor care se vor vaccina prin campania națională „va scădea probabil la o treime”, asta pentru că pacienții sunt obișnuiți să facă un singur drum, în cabinetul medicului de familie, și cu asta să se încheie vaccinarea.

Medicii de familie pun de asemenea și problema respectării lanțului „de frig“ de către pacienți (în cazul în care se întorc cu vaccinul la medicul de familie), dar și pe cea a evaluării medicale a pacienților înainte de vaccinare dacă pacienții aleg să facă vaccinul în farmacie. Va fi efectiv un consult pe care farmacistul va trebui să-l facă, iar acesta este „o manevră medicală”, spun medicii de familie, „nu este vânzarea unui medicament, care e obiectul lor de activitate”.

Și CJAS așteaptă precizări

La mijlocul lunii septembrie ar fi momentul ideal pentru începerea campaniei de vaccinare, pentru că organismul are nevoie de aproximativ trei săptămâni pentru a produce anticorpi. Cum în privința campaniei gratuite de vaccinare antigripală lucrurile nu sunt deloc clare, pacienții care doresc vaccinarea au deocamdată varianta să-și achiziționeze vaccinul din farmacii (costul acestuia este de aproximativ 65 lei).

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate are deocamdată la dispoziție doar hotărârea guvernului prin care se completează lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, și a listei medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale.

Este clar că la sublistele deja existente se mai adaugă sublista E, care are la rândul ei secțiunile E 1 (se compensează 50% din prețul de referință) și E 2 (se compensează 100 % din prețul de referință). Care vor fi categoriile care vor beneficia de compensare și în ce procent sunt informații pentru care se așteaptă precizări.

Și farmaciștii confirmă că nu sunt, deocamdată, pe deplin pregătiți să-i vaccineze pe pacienții care vor veni cu rețeta de la medicul de familie la ei în farmacie. Accesul la cursurile postuniversitare fără de care nu pot vaccina a fost dificil, fiind locuri limitate, motiv pentru care unii farmaciștii urmează ca din această toamnă să-l parcurgă.