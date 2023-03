Povestea din spatele șaormei uriașe care a cucerit Internetul. „Nu am foarte multă carte, dar mi-a plăcut să muncesc”

Un tânăr care pregătește șaorma în Slatina a devenit, în două-trei luni, vedetă pe rețelele sociale, mai întâi pe Tik-Tok, iar de curând și pe Facebook, video-urile sale adunând milioane de vizualizări, în timp ce pofticioșii stau la rând să-i guste preparatele.

O șaorma uriașă, de aproape 40 kilograme, a făcut, cu trei zile în urmă, „ocolul” Internetului. A realizat-o Cristian Adrian Partenie, un tânăr în vârstă de 27 ani, din Slatina, județul Olt. A fost mai întâi uimire, au fost și aprecieri, însă și critici.

La o zi distanță, tânărul a prezentat „dovezi” cu privire la destinația produsului, arătând că șaorma uriașă nu a fost „risipă”, ci a umplut masa unei familii nevoiașe. Am insistat să-l cunoaștem pe cel mai vestit bucătar care prepară șaorma din Slatina, și cel mai probabil și din zonă, și să aflăm de ce se adună lumea la coadă să-i cumpere produsele.

„De unde mi-a venit ideea? De la provocările mele de pe Tik Tok (n. red. cristiana.shaorma.dt, numele de pe Tik-Tok). De-a lungul timpului, eu m-am certat cu foarte mulți creatori de conținut care au fost dinaintea mea și pe care, vă dați seama, succesul meu i-a deranjat. Au încercat să se ia de mine „haterii”. Și am zis – hai, mă, să fac ceva, să vorbească lumea. Și pentru că m-au jignit foarte mulți și mi-au spus că mi-am bătut joc de mâncare, șaorma a fost foarte mare, am pus a doua zi acel filmuleț, cui i-am dat-o. Mâncarea care rămâne eu o mai dau la oameni săraci, seara, că, na, am zis că dacă Dumnezeu m-a ajutat, să ajut și eu”, spune, în debutul discuției noastre, Cristian.

„Am plecat de la localul numărul 1 și am ajuns numărul 1”

Cristian a ales să prepare produse fast-food cu peste 10 ani în urmă, urmându-și, cumva, tatăl, care este bucătar. Tânărul a terminat gimnaziul și a renunțat la școală. A ajuns pe Litoral în dorința de a-și cunoaște tatăl (părinții săi s-au despărțit când tânărul avea doar doi ani). Aici și-a început „antrenamentul”, învățând însă atunci doar o mică parte din ce știe astăzi.

„Tatăl meu a fost bucătar și s-a moștenit treaba asta. Eu am lucrat pe la Vama Veche prima dată. 15-16 ani am avut când am intrat prima dată într-o bucătărie. Vă zic sincer, eu am opt clase. Nu am foarte multă carte, dar mi-a plăcut foarte mult să muncesc. M-a educat viața. În Vamă am lucrat la „La canapele rock”, făceam midii, stridii, rapane, tot felul de chestii din astea. Am stat acolo foarte puțin, mi-era dor de părinții mei și m-am întors”, a povestit Cristian.

După doar trei săptămâni a revenit la Slatina. S-a angajat la un renumit fast-food din oraș, a învățat tainele preparării produselor de acest fel, iar când a simțit că vrea să facă mai mult decât rețetele-standard, a plecat. „Am plecat de la localul numărul 1 și am ajuns numărul 1”, spune Cristi.

Astăzi „sunt un fel de manager, adică stau și în bucătărie, dar și coordonez cele două locații pe care le avem. Și coadă este peste tot, după cum ați văzut”, spune Cristi, care deocamdată este angajat și promovează, cu un succes uriaș, pe Tik-Tok, produsele realizate, .

Primul video a „explodat” pe Tik-Tok, iar clienții au început să stea la coadă

„Eu am început chestia asta dintr-o greșeală. Am făcut primul tik-tok acum trei luni, iar după, numai așa am ținut-o. Când am pus primul Tik-Tok, a explodat, 1,4 milioane de vizualizări. Am mai avut unul cu 1,2 milioane, altul cu 1,3 milioane și tot așa. Ușor-ușor, lumea m-a văzut, le-a plăcut ce fac și...Acum mă cunosc foarte mulți, nu doar aici, în Slatina, ci și din București, Pitești, Craiova...”, povestește Cristian.

A simțit rapid că este loc de creștere, așa că a început să îmbine munca din bucătărie cu video-urile care continuă să aibă mare-mare succes. Urmăritorii așteaptă zilnic să vadă cum își începe ziua în bucătărie, ce produs mai inventează. Modelul său din mediul online este Donato, bucătarul pe care îl urmăresc milioane de oameni pentru a vedea ce sendvișuri face.

Presiunea este și mai mare, de acum, ca produsele să fie de fiecare dată la standardele așteptate. Cristian spune că deși este doar angajat, „dar unul dedicat, specimen pe cale de dispariție”, principala lui grijă este ca echipa pe care o coordonează să respecte întocmai rețetele, astfel încât clienții să fie siguri că indiferent pe tura cui cumpără, au parte de același produs gustos.

„Nu am ridicat deloc prețurile, sunt cele care se practică în oraș, deși folosim ingrediente de foarte bună calitate. Carnea vine din Turcia, vine, într-adevăr, congelată, dar altfel nu poți s-o procesezi aici la modul igienic Se procesează la minus 6 grade, asta le explic la mulți. Folosim în preparatele noastre carne de vită cu curcan, pui cu pulpă, niște condimente turcești, sosurile le prepar eu... Am câteva feluri de mâncare pe care le-am inventat eu, avem în meniu vreo 21 feluri, pentru că rețete sunt mai multe, dar nu le putem face pe toate. E greu, e și procesare proaspătă. Nu luăm lipii congelate, cartofi congelați și îi aruncăm în friteuză, că asta face toată lumea. Am încercat să mergem pe proaspăt. Lipiile le facem noi, pe loc. Am o echipă foarte ok. Suntem cinci cu cinci pe tură. Ca să scoți calitate, trebuie să ai și cu cine să lucrezi. Își mai pun unii problema că dacă nu sunt eu..., dar nu e cazul. E aceeași rețetă”, dă asigurări tânărul care coordonează două șaormerii.

Înghețata thailandeză, surpriza verii

Deși șaorma și kebabul au succes indiferent de anotimp, pentru vară Cristian vrea să aducă în oraș înghețata thailandeză. „Vreau să aduc și ceva nou în oraș, înghețată thailandeză și mai multe chestii din astea. Este făcută pe o plită rece, o pregătesc eu. Va fi totul pregătit aici”, a mai precizat Cristian.

Tânărul se bucură de succesul care vine din mediul online, însă se gândește și puțin mai departe. Ar vrea să-și continue studiile și să obțină o diplomă. Mărturisește că, da, are și visul de a deschide, într-o zi, propriul local, însă e puțin descurajat de hățișul birocratic pe care-l presupune administrarea unei afaceri în România.

„Nu știu, să vedem, urmează, în câțiva ani de zile, și propria afacere. Statul nu-ți prea dă voie să te dezvolți. Mi-aș dori să fac preparate în stilul Donato, chestii proaspete, chestii italiene, să-ți alegi tu, client, ingredientele. Uite, vreau mozarella de calitate, vreau asta, vreau asta. Eu am mers pe ideea că trebuie să aduci ceva ce nu are omu'. Și dacă e și lucrat cum trebuie, eu cred că succesul e garantat”, a încheiat tânărul.