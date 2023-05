Operațiunea „Alungați ursul!” a început într-o comună din Olt. Apariția sălbăticiunii îi îngrijorează pe localnici

O echipă mixtă a început operațiunea de alungare a ursului văzut la marginea unei localități din județul Olt, cu două zile în urmă. Oamenii din localitate sunt îngrijorați, prezența sălbăticiunii fiind o premieră.

Problema prezenței ursului într-o localitate situată la mai puțin de 500 metri altitudine a produs îngrijorare, marți, 23 mai 2023, întrunindu-se Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt, la care au fost invitați și reprezentanții Gărzii Forestiere, pentru a se stabili ce rămâne de făcut în continuare. Ursul a fost văzut, luni, 22 mai 2023, în satul Tonești al localității Sâmburești, e drept, în extravilanul localității, dar la o distanță de aproximativ 200 metri de sat.

„Am discutat ce procedură trebuie aplicată la nivel de UAT ( n.red. - Unitate Administrativ-Teritorială) pentru a preveni și a gestiona situația cu ursul sălbatic ajuns în zona respectivă. Este un act normativ, o procedură de intervenție, pe care noi în Olt nu prea am utilizat-o, având în vedere că nu este un habitat, un areal natural al acestei specii sălbatice, dar l-am îndrumat pe domnul primar cum ar trebui să procedeze. (...) Procedura aceea de intervenție, cu echipă de intervenție și cu mai multe metode de intervenție, trebuie pusă în practică în momentul în care intră în intravilan. Atâta timp cât ursul este cumva în mediul natural, în pădure, răspunderea pentru alungare și pentru gestionarea situației revine fondului de vânătoare și sunt coordonați de către Garda Forestieră”, a precizat prefectului județului Olt, Florin Homorean.

Fondul de vânătoare este unul privat. Acțiunile de alungare au început, câteva fotografii și un scurt video fiind postate și pe Facebook.

„S-a luat legătura cu gestionarul fondului de vânătoare și se realizează aceste acțiuni de alungare pentru a-l determina să se întoarcă în mediul lui natural, în zona de munte”, a mai spus prefectul Florin Homorean.

În situația în care, în schimb, ursul se întoarce și va pătrunde în intravilanul localității, punând în pericol integritatea corporală a locuitorilor sau bunurile acestora, în funcție de riscuri ar urma să intre în acțiune echipa mixtă formată din reprezentanții administrației locale, medicul veterinar, personal din cadrul Jandarmeriei și personal tehnic din partea gestionarului fondului de vânătoare, care pot tranchiliza ursul.

„Până în momentul de față nu am informații că ar fi revenit pe teritoriul UAT-ului. Am decis ca prima măsură care trebuie pusă în aplicare, având în vedere că n-a fost în intravilanul localității, să fie de alungare de către gestionarul fondului de vânătoare, în coordonarea Gărzii Forestiere, pentru că există un contract de gestionare a fondului încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, care prevede că are această obligație”, a mai precizat prefectul.

Prezența ursului atât de aproape de localitate este o premieră pentru majoritatea localnicilor, despre un eveniment similar existând date, conform declarațiilor primarului localității, Iulian Preda, că s-ar fi petrecut cu aproape 70 de ani în urmă.