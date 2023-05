Urme de urs într-o localitate din Olt. „În '54 e ultima informație oficială că a fost văzut vreun urs în comuna asta”

Doi cetățeni din Sâmburești, județul Olt, au anunțat că au văzut un urs în apropierea unui drum forestier de pe raza localității. Fenomenul pare aproape de necrezut, în condițiile în care din iarna anului 1954 nu s-a mai întâmplat așa ceva, spune primarul.

Cei doi cetățeni l-au anunțat imediat pe primar despre cele constatate, dar și-au anunțat și alți prieteni, înarmându-se cu topoare și mergând pe urmele animalului până când acestea nu s-au mai putut observa.

„În '54 e ultima informație oficială că a fost văzut în comuna asta, la iarna grea din '54, de atunci n-a mai văzut nimeni. Au tăiat pădurile de deasupra localității Curtea de Argeș și s-a schimbat habitatul. L-au văzut doi cetățeni, am fost, am vorbit personal cu ei, am fotografiat, am văzut urmele, sunt clare urmele, nu există dubiu”, a declarat primarul comunei Sâmburești, Iulian Preda, pentru „Adevărul”.

„Am văzut și eu urmele, am fost și cu polițistul”

Animalul a fost văzut luni, 22 mai 2023, înainte de prânz. „Astăzi s-a întâmplat, până-n prânz, dar nu am făcut public până nu am verificat. Până nu vede ochiul, nu crede sufletul, știți cum se spune. Dar sunt oameni serioși, stabiliți aici, care au lucrat o viață, sunt oameni responsabili. Am văzut și eu urmele, am fost și cu polițistul. Urmele sunt la vreo 200 de metri de prima casă”, a completat primarul.

Animalul părea liniștit în momentul în care a fost văzut, însă zvonul s-a răspândit rapid, iar oamenii din localitate sunt neliniștiți.

„Am trimis adrese la instituțiile statului, așteptăm să aducă ceva, să-l caute, să-l tranchilizeze, habar nu am ce ar trebui făcut. Credeți-mă, e frică!”, a mai spus primarul.

Un urs, care se presupune că ar putea fi același, a fost văzut, cu o săptămână-două în urmă, pe raza localității Nicolae Bălcescu.

„A fost văzut acum o săptămână-două și în comuna Nicolae Bălcescu, din Vâlcea, e la vreo patru comune de noi. Am vorbit astăzi cu primarul și a zis că l-au văzut în fugă, l-au și filmat, mi-au trimis filmul, dar că ei bănuiesc că ar fi un urs hăituit, speriat, care s-a dezorientat și nu mai știe să ajungă în locul lui natural. Dacă au tăiat pădurea și muntele e chel, a trebuit să plece și ursul”, a mai spus primarul.

Comuna Sâmburești este situată la o altitudine între 250 și 500 metri, iar prezența semnalată este cu adevărat o surpriză înfricoșătoare.