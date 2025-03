Liceul care îi readuce la școală pe absolvenții fără BAC și-i pregătește pentru facultate. „Performanța este și că pe cel de 3 îl duc la 5”

Un liceu care și-a asumat să crească rata de promovare a Bacalaureatului de la un an la altul demarează acum un proiect prin care le oferă sprijin elevilor din promoțiile anterioare. Scopul final este ca acești absolvenți să fie admiși la facultate.

Liceul Teoretic „Ioniță Asan” din Caracal este unul dintre colegiile naționale care și-au pierdut titulatura ca urmare a scăderii ratei de promovare la Bacalaureat sub 90%. De atunci se încearcă toate metodele pentru ca, pe de o parte, să facă liceul atractiv pentru absolvenții de gimnaziu, iar pe de alta să crească performanțele celor care aleg să urmeze cursurile acestui liceu până când vor reuși să-și recapete statutul de colegiu național. Cele două obiective merg mână în mână, pentru că, spune directoarea liceului, prof. Claudia Vanea, au fost ani în care ultima medie de admitere a coborât sub 5, iar provocarea este ca acești elevi să-și crească performanțele și să ajungă cel puțin să promoveze examenul de Bacalaureat (pentru care condiția este ca la fiecare probă nota să fie minimum 5, iar media probelor cel puțin 6). „La noi la liceu nu vin doar cei cu medii de 8, 9 și 10, vin până la 3 și ceva. Performanța mea ca unitate este și că pe cel de 3 îl fac să ajungă la 5 sau la 6”, explică prof. Vanea.

În ultimii ani elevii au fost atrași cu proiecte de tot felul care să-i ajute să-și îmbunătățească performanțele școlare și să-i convingă să nu se oprească după liceu, ci să-și continue parcursul academic cel puțin la o școală postliceală.

Din această lună, Liceul Teoretic „Ioniță Asan” va demara un proiect și mai ambițios, în parteneriat cu Universitatea din Craiova (liderul proiectului) și Asociația „Volo Edu (Vreau Educație)”. Grupul țintă îl constituie 187 tineri, actuali elevi și foști elevi care nu au promovat examenul de Bacalaureat în sesiunile anterioare. Elevii vor beneficia de pregătire suplimentară pentru a promova probele examenului de Bacalaureat, dar și de consiliere privind orientarea în carieră. Scopul final este ca un număr cât mai mare de absolvenți de Bacalaureat să se înscrie la o facultate care se potrivește cu aptitudinile și interesele lor, urmând să fie de asemenea susținuți și pe perioada cursurilor universitare, pentru a limita abandonul.

Experiența școlilor de vară

Pentru elevii liceului „Ioniță Asan” nu va fi primul contact cu profesorii universității din Craiova, de mai mulți ani liceul reușind, tot în cadrul unui parteneriat, să le ofere în fiecare vară elevilor și experiența unei școli de vară.

„Am avut un proiect cu Facultatea de Jurnalism, timp de patru ani. Mergeam cu elevii la Craiova, în medie 20 de elevi, și eram cazați în campusul studențesc. A contat foarte mult și asta, pentru că practic două săptămâni ei a trebuit să descurce ca într-o eventuală viață de student. Foarte frumoasă experiența și constructivă. Au avut cursuri, foarte multe activități de consiliere, de orientare profesională, vizite puncte turistice și culturale, din Craiova, au mers inclusiv la cinematograf, la muzee, peste tot. Au fost foarte entuziasmați și astfel am reușit să convingem mult mai mulți absolvenți să-și continue pregătirea după Bacalaureat. Unii au ales Craiova, alții au ales alte centre universitare, dar au continuat, iar noi asta ne-am propus”, a explicat prof. Claudia Vanea.

La liceul „Ioniță Asan” vin copii din tot sudul județului. Mulți sunt navetiști, provin din familii cu un nivel de educație nu foarte ridicat, iar pentru aceștia este foarte important să vadă ce se întâmplă dincolo de porțile liceului, ce oportunități există, explică Vanea.

„Să știți că foarte mult au contat aceste școli de vară, pentru că nu știu, nu sunt informați, nu au interes, au părinții total dezinteresați și cu o educație precară, și atunci pentru ei contează foarte mult să le arăți posibilitățile. Cei care au participat în cei trei ani sunt studenți la facultăți în Craiova, și dacă n-au ajuns la Universitatea din Craiova sunt la Sibiu, la București, la Cluj, la Timișoara, și-au urmat cursul vieții și de formare tot în cadrul universitar. Au înțeles până la urmă că aceste cursuri postliceale, universitare, licența, contează foarte mult și au aplicat”, a declarat Vanea.

Cu foștii absolvenți care nu au reușit să promoveze Bacalaureatul pariul este și mai mare. Ei oricum sunt interesați să promoveze, foarte rar s-a întâmplat ca un elev declarat respins să nu se mai întoarcă în sesiunile următoare, spune directoarea.

„Foarte mulți din generațiile anterioare la noi continuă în fiecare an să încerce. Avem unii care au luat după cinci-șase încercări, dar au dat în fiecare an. Nu se întâmplă să nu mai încerce. Întotdeauna am păstrat legătura cu ei, vin, întreabă. Le-am spus că avem ore de recuperare pentru clasele a XII-a la care pot participa fără nicio problemă. Iar acum vom avea și acest proiect”, a conchis Vanea.

În 2024, Liceul „Ioniță Asan” Caracal a avut o rată de promovare a Bacalaureatului de 76,2%, în creștere față de anul anterior. În ultimii șapte ani, cele mai slabe rezultate le-au înregistrat în 2021 – 67,1% și 2022 – 69%. Pentru 2025 și-au propus ca rezultatele să le depășească pe cele din vara trecută, ținta finală fiind să depășească, dacă se poate în cât mai scurt timp, „borna” de 90% și să-și recupereze titulatura.