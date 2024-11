Elevii care muncesc din pasiune, răsplătiți pentru premiile școlare obținute. „Avem copii și la lot, avem copii în toată țara”

Aproape 1.000 de elevi și profesori din județul Olt au fost premiați, miercuri, 27 noiembrie 2024, pentru rezultatele remarcabile obținute în anul școlar trecut. Sunt copii care muncesc suplimentar, efortul lor transformându-l în diplome și medalii și, o dată pe an, și în premii în bani.

„Gala Excelenței în Educație”, în cadrul căreia Consiliul Județean Olt premiază elevii calificați la etapele naționale ale concursurilor din calendarul școlar, are în Olt o tradiție de peste 10 ani. La început au fost premiați exclusiv elevii care au urcat pe podium la olimpiadele naționale, în anii următori au fost răsplătiți și profesorii lor, pentru ca în cele din urmă să li se recunoască performanța și acelor elevi care au trecut de etapele județene, chiar dacă nu s-au întors cu premii de la competiția națională.

În 2024 s-a atins cel mai mare număr de premiați, aproape 1.000 de elevi și profesori, fondul total de premii ridicându-se la peste 220.000 lei. Este, în fapt, a doua gală organizată în acest an, asta după ce, la finele anului trecut, din cauza „ordonanței austerității” au fost blocate toate acțiunile de tip premiere, astfel că olimpicii și-au primit premiile la începutul lui 2024.

Sportul, la el acasă în mai multe școli din mediul rural

Olimpicii olteni, acei copii care nu se rezumă niciodată la informațiile pe care le primesc la clasă, au reușit să performeze în domenii diverse: de la olimpiada națională corală, la olimpiada națională de interpretare instrumentală și olimpiada animatorilor; de la rugby, baschet, handbal, volei și fotbal, la șah, tenis de masă, atletism și badminton; de la creativitate științifică, fizică, astrofizică și chimie, la arte, pedagogie și psihologie; de la matematică și lingvistică, la istorie, geografie și lectură; de la religie și discipline socio-umane, la o largă paletă de discipline tehnice; de la limba română, la robotică; de la geografie și științele pământului, la cultură și spiritualitate, latină, religie și dezbateri; de la limba germană, franceză, italiană și engleză, la informatică și securitate cibernetică.

Cel mai mic premiu încasat a fost de 100 lei/elev (pe care l-a primit fiecare dintre membrii echipelor clasate pe locul 1 la etapa județeană), respectiv 200 lei/elev pentru discipline și sporturile individuale, în timp ce locul I obținut la faza națională a fost răsplătit cu 1.000/elev lei.

Un singur elev a încasat mai multe premii, fiind medaliat la mai multe discipline, suma totală pe care a primit-o fiind 1.200 lei.

Dacă în privința diverselor discipline cei mai mulți dintre olimpici sunt din școlile din mediul urban, din mediul rural au urcat pe scenă surprinzător de mulți sportivi elevi premiați în cadrul Olimpiadei Sportului Școlar.

Echipa de fotbal fete a Școlii Gimnaziale Dobrosloveni este unul dintre exemple. Directorul școlii, Ionuț Oncică, este chiar antrenorul fetelor și face performanță de șase ani.

„Nu sunt primii elevi premiați. Noi facem fotbal din claasa a II-a. În clasa a II-a am câștigat locul 1 județean, în clasa a IV-a - locul I județean, în clasa a VI-a - locul I județean. Am mers la fază zonală și în primul an, la clasa a IV-a am luat locul II, iar în clasa a VI-a – locul II în finală”, a explicat profesorul. Fetele au rezultate bune și la învățătură, a mai spus profesorul, iar cele mai talentate sunt înscrise la cluburi de fotbal și vor să facă performanță.

O oază de sport făcut cu pasiune este și la Corabia, acolo unde soții Zapciroiu (Dănuț Zapciroiu este profesor la școala gimnazială, Virginia Zapciroiu este profesor la liceu) îi pregătesc pe copii încă de la grupa pregătitoare, astfel încât să facă performanță în handbal.

„Nu mai suntem mulți care fac asta. Soțul are trei echipe calificate, eu îi am pe cei de la liceu”, spune Virginia Zapciroiu. Talentul i-a dus pe elevi dincolo de Corabia, cei mai buni fiind selectați în lotul național. „Avem copii și la lot, avem copii în toată țara. Nu am avut posibilitatea să venim cu toți, am fi fost 50 și nu ne-am permis”, a mai adăugat prof. Virginia Zapciroiu.