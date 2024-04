Sătenii dintr-o comună din Bihor au făcut chetă ca să trimită o elevă romă la olimpiadă. Fata s-a întors cu premiul întâi

Cinci elevi de etnie romă din Bihor, care s-au înscris la Olimpiada Naţională de Limba Rromani desfăşurată la Buzău, s-au întors cu premii, între care şi două locuri întâi. Una dintre fetiţe, clasată pe locul întâi, a fost ajutată de comunitate, care a făcut chetă ca ea să poată face deplasarea.

Olimpiada aflată la cea de a 23-a ediţie a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute, iar dintre cei șase elevi bihoreni calificați, cinci s-au întors acasă cu premii. Concret, Sena Moldovan (clasa a VII-a, pregătită de profesoara Mariana Știube) și Georgiana Nistor (clasa a IX-a, pregătită de profesorul Ghiță Dume), ambele de la Liceul Tehnologic Livia Maria Gego Dobrești s-au clasat pe primul loc.

Larisa Cârțan (clasa a VII-a, Școala Gimnazială nr. 2 Tămașda) și David Bancs (clasa a IX-a, Liceu Tehnologic nr. 1 Salonta), pregătiți de profesoara Daniela Roxin, au obținut premiul III, iar Marinela Muntean (clasa a X-a, Liceul Tehnologic Livia Maria Gego Dobrești, prof. pregătitor Ghiță Dume) a fost recompensată cu menţiune.

Toţi pentru Sena

„Felicitări elevilor și cadrelor didactice pentru aceste rezultate deosebite care au clasat județul Bihor în fruntea clasamentului la nivel național”, a anunțat pe Facebook profesorul Ionel Cordovan, inspector școlar pentru minoritatea romă din Bihor.

Inspectorul şcolar nu s-a aşteptat la o asemenea performanţă, iar cea mai mare surpriză pentru el a fost Sena, copila din clasa a VII-a, din Dobreşti, care provine dintr-o familie modestă. Pentru ca fetiţa să poată face deplasarea la Buzău, atât profesorii ei, cât şi comunitatea a făcut chetă ca să-i cumpere haine şi să-i asigure bani pentru transport şi cazare.

Sena Moldovan e prima la învăţătură în clasa ei şi la fel de buni sunt şi ceilalţi cinci copii romi olimpici. În plus, Marinela Muntean, cea care a obţinut menţiune, are şi activități extra-curriculare, fiind membră în Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul Tehnologic „Livia Maria Gego” Dobrești. Iar asta în condiţiile în care mama ei nu a fost deloc la școală, iar tatăl ei are doar patru clase. Poate tocmai de asta cei doi o încurajează să învețe și se străduiesc să nu-i lipsească nimic, iar ea e hotărâtă să fie prima din familia ei care termină liceul și chiar o facultate, căci visează să devină educatoare sau profesoară de romani.