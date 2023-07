Performanță fără vacanță. Prețul succesului pentru olimpicii de aur. „Dacă nu ne trezim, știți pentru ce-i pregătim, nu?!”

Delegația Centrului Județean de Excelență Olt s-a întors cu 30 de medalii de la un prestigios concurs de matematică, fizică și informatică, din Serbia. Copiii cu minți sclipitoare continuă antrenamentul și în vacanță.

Un concurs internațional, „Mathematical Grammar School Cup” Belgrad, la care participarea olimpicilor din județul Olt a devenit o tradiție, a adus în acest an delegației oltene 30 de medalii de aur, argint și bronz: 10 la fizică, 15 la matematică, cinci la informatică. Sunt elevi care au strălucit și la olimpiadele naționale din timpul anului școlar și care, pentru a rămâne antrenați, asemeni sportivilor de performanță, își permit perioade foarte scurte de vacanță. Trei dintre ei au aflat rezultatele de la Evaluarea Națională chiar în timpul acestui concurs.

„Au stat cu sufletul strâns. Unii au făcut contestații de acolo, au avut după ei și imprimantă și calculator”, a dezvăluit profesorul de matematică Aurel Chiriță, unul dintre profesorii care i-au însoțit.

Contestația i-a adus elevei Daria Găină, medaliată cu bronz la matematică în cadrul concursului de la Belgrad, media 10 la Evaluare, nota inițială de 9,50 la Limba română fiind mărită cu jumătate de punct.

Se antrenează cu o echipă de profesori la Centrul de Execelență

Elevii Centrului Județean de Excelență Olt participă de șapte ani la concursul internațional din Serbia care are, la rândul său, o tradiție de peste 60 de ani, a dezvăluit prof. Aurel Chiriță, pentru „Adevărul”. Oltenii au ajuns de la un singur echipaj, la prima ediție, la cinci în acest an, adunând în tot acest timp 80 de medalii. Sunt importante, spune prof. Chiriță, pentru că nivelul concursului este comparabil cu Balcaniada, iar pe de altă parte, pentru că rezultatele sunt recunoscute de universități prestigioase. Foarte probabil, de anul viitor concursul va fi extins și cu o secțiune pentru seniori, pentru elevi de la clasele a XI-a și a XII-a.

„Am fost cu 23 de copii. Au concurat mate-info, fizică și mate, toate combinațiile posibile. Avem elevi care au luat medalii la câte două, chiar și trei discipline. Am fost și cu echipaj de clasa a VII-a și toți copiii au fost și ei medaliați cu bronz. Au reușit să ia medalii cu un an mai devreme decât vârsta în concurs. Tot timpul am făcut așa, am luat copiii isteți din gimnaziu, ca să-i formăm în doi-trei ani. (...) Acest concurs este recunoscut de destule universități din lume, și din Anglia, și din Statele Unite, și poți intra la aceste universități”, a continuat profesorul.

La Centrul Județean de Excelență Olt cei mai buni elevi din județ se pregătesc cu o echipă întreagă de profesori pentru fiecare disciplină în parte, iar acești profesori țin legătura și cu profesorul de la clasă. Antrenamentele au loc atât față în față, cât și online. Rezultatele lor de top bucură, spune prof. Aurel Chiriță, însă îi și obligă pe profesori să pluseze an de an, pentru a reuși să-i păstreze în județ și după gimnaziu.

Concursurile costă (pentru concursul din Serbia, 17.000 lei au fost banii suportați de Consiliul local Slatina), iar pentru deplasările la Slatina unii părinți fac eforturi, aducându-i pe copii de la zeci de kilometri distanță. Programul oficial al centrului nu are legătură cu cel real, pentru că performerii nu-și permit o vară vacanță. Acum, a dezvăluit prof. Aurel Chiriță, medaliații se uitau cu jind că elevii celebrului liceu privat din București vor avea o tabără, scumpă, de pregătire.

„Căutăm și noi sponsori, le-am spus să aibă răbdare”, a reacționat imediat profesorul.

Pentru ce se pregătesc

Și dacă de cele mai multe ori echipa din centru care-i antrenează pentru performanță în gimnaziu reușește să-i „predea” pe toți colegilor care se ocupă de ei pe mai departe la liceu, asta însemnând că nu pleacă din județ, când vina vorba de studiile universitare lucrurile se schimbă mult.

„Clasa politică să facă ceva ca acești copii să rămână și să lucreze pentru țara lor! Altfel, știți pentru ce-i pregătim, nu?! Ce face Vestul? A știut să-și respecte oamenii de știință, să-i plătească în așa fel încât ei să nu aibă grija zilei de mâine și mintea lor să fie folosită acolo unde ei sunt sclipitori. În absolut toate domeniile. Toate elitele noastre au plecat, la noi la matematică este un dezastru, cei mai valoriși oameni, sunt de ordinul miilor, au plecat din țară, când noi avem Institutul de Matematică „Simion Stoilow“, al Academiei. Aveau loc unde să stea, unde să facă cercetare, lângă oameni super-isteți. Un singur lucru trebuie să le faci: să îi atragi”, spune cu îngrijorare profesorul.

Copiii geniali ai României ar rămâne în țară, este convins profesorul, dacă li s-ar asigura un confort minim.

„Nu este normal ca noi să muncim cu ei și alții să ni-i fure. Noi le formăm lor societatea. Noi le dăm toți oamenii de știință, toți oamenii deștepți, care ar trebui să stea aici în țară. Atât, să-i plătești și să-i respecți pentru ceea ce fac. Ei nu cer mai mult de o casă decentă, de o mașină în viață, restul, mintea lor este ocupată”, a conchis profesorul Aurel Chiriță.

Elevii medaliați sunt: Parachiva Octavian (bronz informatica, bronz matematică); Zetu Caterina (bronz matematică); Găina Daria-Silviana (bronz matematică; bronz fizică); Mihai Alex Ioan (argint informatică); Torcea Rareș (bronz informatică); Bilauschi Simina (aur fizică, bronz matematică); Popa Lidia-Stefania (bronz matematică); Ciurea Teodora Maria (bronz matematică); Vizonie Ana-Maria (aur fizica, bronz matematică); Ștefan Alexandru-Gabriel (aur fizică); Gîrniță Laurențiu-Mihai (aur fizică, argint matematică), Dinu Mihai (argint fizică, bronz matematică); Peia Claudiu-Ionut (argint fizică, argint matematică); Cristea David-Andrei (argint fizică); Stan Gabriel-Alexandru (bronz matematică); Olaru Mihnea (bronz fizică); Rizea-Niță Andrei-Theodor (argint matematică, bronz fizică); Popa Luca-Teodor (bronz matematică); Crăciun Mihai (argint matematică, bronz informatică); Nicolae Andrei (bronz informatică); Enache Alexandra (bronz matematică).

Profesorii care i-au pregătit pe elevi sunt: Combei Dumitru, Mincă Mihaela, Ioniță Nicolae (fizică); Perianu Marius, Chiriță Aurel, Năsui Mariana (matematică); Badea Rodica, Predut Aurelian (informatică), alături de profesorii Popescu Doru, Costel Anghel, Oprea Bianca și Barbu Cătălin, colaboratori.