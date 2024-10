Un concurs de gastronomie îi provoacă pe elevii care se pregătesc la școală să ajungă bucătari, patiseri, cofetari sau ospătari să arate ce pot face într-un timp scurt și aflați „sub lupă”. Sunt mai buni de la un an la altul spun cei care le jurizează preparatele.

„Extemporal la gastronomie. Savoare în bucătărie - arta servirii” este un eveniment organizat, pentru al treilea an la rând, în parteneriat, de către Muzeul Județean Olt (etnograf Claudia Balaș) și Liceul Economic „Petre S. Aurelian” din Slatina (profesor Nicolae Petrescu). Zeci de elevi, de la liceele din județ care au în oferta educațională specializări precum ospătar, bucătar, brutar-patiser etc., vin și pregătesc preparate diverse, pe care ulterior le prezintă în fața unui juriu format din specialiști din domeniul HoReCa. Nivelul concursului crește de la un an la altul, spun membrii juriului, elevii fiind și mai motivați să arate ce pot. Influența emisiunilor TV care îi au în prim-plan pe pasionații de gastronomie este evidentă, mai recunosc cei puși să evalueze munca elevilor.

„La început nu pot să zic că era o pasiune, dar a devenit”

Nu a existat nici în acest an, la cea de-a III-a ediție, o temă impusă, dar asta și pentru că organizatorii încă mai caută o cale să le poată pune la dispoziție concurenților toate ingredientele necesare. Elevii au fost invitați, în schimb, să prepare fiecare acel produs care le-ar putea aduce un premiu la orice concurs gastronomic, iar cei mai buni au reușit să uimească. S-au pregătit preparate care mai de care mai sofisticate, sau, din contră, simple și gustoase, de la chec, supă cremă de praz și paste carbonara, până la piept de rață cu piure de morcovi, sos de vișine și sparanghel rafinat. Și elevii care au venit cu produse dulci s-au remarcat, dovedind la fel de mare pricepere ca și colegii lor. Tiramisu, desert la pahar sau prăjitura Napoleon sunt câteva dintre reușite.

Daniel Ionescu este unul dintre performeri. Este elev în anul III la școala profesională, la Liceul Economic „P.S. Aurelian” din Slatina, iar la cei aproape 17 ani este deja cunoscut în oraș pentru talentul său în bucătărie. Lucrează cu acte în regulă la un restaurant cu pretenții din Slatina și spune că ținta sa este să devină din ce în ce mai bun și să reușească să uimească nu doar în România, ci și peste hotare.

„La început nu pot să zic că era o pasiune, dar a devenit. În momentul în care am început practica și am început să văd ce e cu meseria aceasta... Dacă am ambiție, și nu doar eu, oricine dacă are ambiție poate să ajungă foarte departe. Și când spun foarte departe, să depășească România cu mult, cel puțin acesta ar fi planul meu. Și poate pe viitor, dacă o să mă descurc pe tema asta, să-mi deschid și ceva al meu, dar asta e pe viitor-viitor, durează mult până atunci”, spune adolescentul, în timp ce-și pregătește preparatul pe bază de pește.

Daniel mărturisește că nu-i este teamă de provocări și că poate să pregătească orice fel de preparat. Deserturile nu sunt specialitatea sa, însă spune că „orice bucătar, consider eu, trebuie să știe câteva desertuuri. Niciodată nu știi când ți se ivește ocazia să faci”.

Nu a lucrat în afara țării, „din păcate”, mai spune tânărul, dar „presupun că n-o să mai dureze foarte mult până când am s-o fac”, adaugă tânărul Profesorul său, Nicoale Petrescu, își laudă elevul, pe care-l vede, în câțiva ani, capabil să lucreze în cele mai mari bucătării. Daniel a ales școala profesională și pentru că intuia cumva că are talent în acest domeniu, dar și pentru că își dorea să câștige proprii bani foarte devreme. Vrea să se înscrie la liceu și să urmeze și o facultate în domeniu. Spune că se câștigă în bucătărie, chiar dacă deocamdată, poate și pentru că nici nu a obținut încă diploma de calificare, nu foarte mult. Își plătește în schimb din salariu toate cheltuielile. „Pot să spun că, da, sunt pe banii mei”, afirmă tânărul.

„Am fost bucătar de mic dejun pe perioada verii”

Cătălina are cam aceeași vârstă și a dovedit, ca și Daniel, că poate face față, înainte de majorat, rigorilor unui angajator pretențios. La concurs a pregătit piept de rață cu piure de morcovi, sos de vișine și sparanghel. Tânăra este elevă în clasa a XI-a la Liceul Tenologic nr. 1 Balș, iar pe perioada verii a lucrat în bucătăria unui hotel de patru stele.

„A fost frumos, dar a fost foarte complicat, aveau pretenții foarte mari de la mine. Am lucrat timp de o lună și ceva, îmi făcuseră și contract de muncă, doar că, începând școala, aveam un program foarte aglomerat. Aveau foarte multe preparate care se bazau pe fructe de mare, foarte complicate, foarte complexe, și aveau pretenția de la mine să le învăț în foarte scurt timp. Am fost bucătar de mic dejun pentru oamenii cazați în hotel. A fost foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, dar pentru mine era obositor. Și bănuții au fost pe măsură”, a dezvăluit tânăra.

→ Imaginea 1/12: extemporal la gastronomie octombrie 2024 foto alina mitran (16) jpg

Profesoara elevei spune că liceul are posibilitatea să-i pregătească pe copii în laboratorul propriu. Șansa de a face practică la agenți economici, în orașul lor, în Balș, o au doar prin rotație, pentru că nu se găsesc atât de mulți operatori interesați de o colaborare cu școala pe cât de mare este nevoia.

Mâncarea tradițională, pe gustul tuturor

Deși elevii au încercat să-i cucerească pe membrii juriului cu preparate cât mai sofisticate, s-a dovedit că alegerile simple sunt la fel de bune. Un elev din cadrul Liceului Tehnologic „Constantin Tănase” Izvoarele a fost în prima linie la ceaun (în timp ce colegii săi au uimit cu preparatele de patiserie), pregătind alături de organizatori o ciorbă de fasole cu ciolan așa cum reușesc doar bunicile și marii bucătari. În jurul ceaunului s-a creat repede aglomerație, preparatul, în cantitate suficientă pentru toată lumea, fiind primul consumat.

Concursul „Extemporal la gastronomie” a devenit unul dintre cele mai așteptate evenimente de către elevii din județ. Muzeul Județean Olt îi provoacă, de altfel, pe copiii talentați în bucătărie nu doar toamna, ci și în preajma Crăciunului, atunci când împreună cu profesorii lor pregătesc bucate tradiționale și le prezintă în cadrul unui eveniment special, dar și înainte de Paște, când preparatele din bucătăria bunicii sunt vedete, sau atunci când participă la șezători.