Leurda, măcrișul și șalăul de Dunăre, secretele cu care românii au câștigat argintul la Olimpiada de Gastronomie

Echipa județelor Brașov și Prahova care a câștigat argintul la Olimpiada de Gastronomie spune că a folosit leurdă și măcriș, dar și șalău de Dunăre și calcan de Marea Neagră ca să câștige medaliile

Echipa Belvedere a obținut pentru a doua oară consecutiv medalia de argint la Olimpiada Gastronomică Mondială care s-a desfășurat în Germania, la Stuttgart. Competiția se ține la fel ca Jocurile Olimpice, la fiecare patru ani, iar, la ediția din 2016, echipa brașoveană a reușit chiar să câștige întrecerea și să intre în posesia medaliilor de aur.

Cu cinci șefi din Brașov și două patisere din Câmpina, duble campioane mondiale, echipa Belvedere a impresionat juriul cu preparate românești. Căpitan al echipei brașovene a fost Ioan Florescu, executive chef la Hotel Belvedere.

„A fost un meniu bine stabilit încă de la început. Am mers pe materie primă locală, în general. Am folosit șalău de Dunăre, calcan de Marea Neagră, alte ingrediente din zona Brașovului, cum ar fi leurda sau măcrișul. Când ești bine organizat, totul merge bine. Echipa a fost nemaipomenită, fiecare a știut ce are de făcut organizat și prezentat”, a precizat Ioan Florescu.

Preparatele, prezentate în farfurii din lut comestibil

Executive-chef-ul este la a șaptea ediție la care participă la cea mai prestigioasă competiție gastronomică mondială alături de prima Lady chef din Europa de Est, Cornelia Ghișoi.

„Noi am gândit arhitectura mesei și avem în Brașov un atelier unde se lucrează cu lut. Am creat o parte din farfuriile și platourile pe care am prezentat preparatele noastre, din lut și trebuie să vă spun că este un lut comestibil, ars la 3.000 de grade și trecut printr-un proces mai special”, a explicat și Cornelia Ghișoi.

Lady chef a explicat că, pentru a putea câștiga o medalie, fiecare echipă are nevoie și de cofetari iscusiți. Echipa brașoveană a adus două specialiste din județul Prahova, care sunt duble campioane europene și duble campioane mondiale.

Echipa comună a județelor Brașov și Prahova a avut și o costumație unică, realizată special pentru competiție. La Olimpiada Gastronomică din 2024 de la Stuttgart au participat peste 2.000 de bucătari din 70 de ţări.