Cum recunoaștem un parfum original într-o piață tot mai variată

Dacă nu știi sigur dacă ai cumpărat un parfum original și vrei să înveți cum să-l recunoști în viitor, te afli în locul potrivit!

Iată trei aspecte importante de care să ții cont dacă vrei să te asiguri că un parfum este original.

Micile greșeli de fabricație sau de gol un parfum fake

De multe ori, produsele care nu sunt originale au mici derapaje în materie de ambalaj. Încă dinainte de a desface cutia de parfum, poți observa dacă aceasta e confecționată dintr-un carton de bună calitate sau dintr-un material mai slab. Folia de plastic care-l îmbracă, în cazul parfumurilor originale, e perfect întinsă pe suprafața cutiei, nu are bule sau denivelări. Uneori, un parfum fake are mici greșeli de tipar sau fonturi diferite de cele folosite pe parfumurile originale. Și sticla parfumului vorbește mult despre calitatea lui, pentru un parfum original nu are denivelări sau bule, capacul se închide etanș. La un fake, putem observa greșeli de fabricație ale sticlei sau ale capacului. În privința pulverizării, un parfum original va împrăștia întotdeauna un nor fin de parfum și nu un jet puternic sau neuniform.

Culoarea parfumului este importantă

După ce trecem de testul ambalajului, ne uităm la conținutul sticluței. De obicei, parfumurile originale de bună calitate sunt transparente sau adaugă foarte puțini coloranți. Un parfum închis la culoare ar putea fi semn că nu este de calitate, mai ales dacă în fotografiile de pe internet sau în testerele din magazine culoarea este diferită. De asemenea, dacă-și schimbă repede culoarea după ce este deschis sau încep să apară depunderi de sedimente pe fundul sticluței, calitatea sa este îndoielnică.

Codul de lot de pe parfum îți zice dacă e original

Este recomandat să nu cumperi parfumuriel din surse necunoscute, pentru că acestea nu îți pot oferi garanția că este original.

Codul de lot (batch code) indică autenticitatea unui parfum și data de fabricație. Este format de obicei din 3-12 cifre și litere și este imprimat atât pe fundul cutiei de carton, cât și direct pe sticla de parfum. Cele două coduri (de pe cutie și de pe sticlă) trebuie să fie identice. Dacă sunt diferite sau dacă pe sticlă nu există niciun cod, produsul este cel mai probabil un fals.

Apoi, folosești site-uri specializate precum CheckFresh sau CheckCosmetic. Introduci brandul și codul, iar site-ul îți va spune data la care a fost produs. Dacă site-ul nu recunoaște codul, este un indicator că parfumul tău s-ar putea să nu fie original.