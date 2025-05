O comună din Sibiu, în plină dezvoltare datorită viitoarei conexiuni la două autostrăzi. „Tineri din alte părți aleg să se mute aici”

O comună din Sibiu va cunoaște o dezvoltare accentuată în perioada următoare, dată fiind intersecția a două autostrăzi în construcție, viitoarea hidrocentrală pe râul Olt și potențiale investiții în spații logistice.

Întrebat de publicația sibiană Turnul Sfatului dacă prin această dezvoltare Boița riscă să-și piardă caracterul rural și arhaic, primarul Nicolae Cocoș a subliniat că autostrăzile le-au creat anumite dezavantaje, însă acum se încearcă potențarea lor economică.

„Ne place sau nu ne place, noi trebuie să mergem înainte! Într-adevăr, Boița se va dezvolta foarte mult. Noi, ceea ce am gândit pe plan local, este să aducem investiții, în special în satul Boița. Pe de altă parte, lucrăm la PUG (Planul Urbanistic General) și dacă vă uitați la celelalte trei sate pe care le avem în componență, Lotrioara, Paltin și Lazaret, acolo punem accent pe turism sustenabil.

Aceste autostrăzi, este adevărat, ne-au creat niște dezavantaje, pe care noi încercăm acum să le potențăm din punct de vedere economic. Avem prinsă o zonă industrială unde vrem să ridicăm un parc industrial și vrem să extindem foarte mult intravilanul. Avem în plan inclusiv un cartier al tineretului prin care vrem să repopulăm comuna sau să creștem, cel puțin, populația tânără”, a explicat Cocoș.

De asemenea, vorbind despre interesul investitorilor asupra comunei, acesta a declarat că, până să încheie anumite înțelegeri cu aceștia trebuie finalizat ceea ce „noi gândim din punct de vedere al investițiilor”.

„Dacă îmi permiteți, v-aș răspunde cu o glumă: Noi, acum, suntem ca o mireasă, curtată de toată lumea! Dar, folosind ghilimelele de rigoare, nu ne ”mărităm” cu absolut nimeni până nu finalizăm ceea ce noi gândim din punct de vedere al investițiilor. Și aici mă refer la faptul că atunci când am venit la primărie am găsit o comună care nu a fost colectivizată, cetățenii nu erau proprietari asupra terenurilor.

Astfel am reușit să fac cadastrul general, care-i conferă omului un drept de proprietate. Fiecare bucățică are geometria ei și carte funciară. În al doilea rând, cum v-am spus mai devreme, lucrăm la PUG, prin care dăm direcția de dezvoltare a comunei Boița”, a mai adăugat primarul.

„Am gândit un parc industrial care va avea undeva la 82 de hectare”

Administrația locală a făcut studii pentru a identifica domeniile economice potrivite pentru zonă.

„Având în vedere că vom avea cel mai mare nod rutier din țară, prin intersecția celor două autostrăzi, am gândit un parc industrial care va avea undeva la 82 de hectare, dedicat sectorului de depozitare și logistică”, a precizat Cocoș.

De asemenea, edilul a subliniat că a făcut „o prioritate din a acorda tot sprijinul necesar”, având în vedere că este în interesul comunei și al României în general „să se construiască aceste autostrăzi”.

„Unde a fost cel mai complicat, și mă refer aici la lotul 2 din Sibiu-Pitești, trebuie să ținem cont că traversează un fond forestier și procedura de expropriere și scoatere din fond forestier durează puțin mai mult decât s-a estimat la început. Din ceea ce am văzut până acum să știți că constructorul este motivat, are utilaje destul de performante, a făcut numeroase angajări... am înțeles că urmează să obțină noi autorizații de construire pentru tunele și restul de autostradă”, a mai declarat acesta.

„La Boița nu există șomaj”

În continuare, Nicolae Cocoș a afirmat că în comună „nu există șomaj”, ci „sunt prea multe locuri de muncă”.

„Și acest fapt este pozitiv, concurența în acest sector înseamnă salarii mai mari. Pentru mine, ca primar, este important ca oamenii să câștige bine și să aibă de unde să aleagă un job bine plătit.

Având în vedere că forța de muncă este limitată, angajatorii sunt obligați să vină cu salarii mai mari. Pentru noi este foarte important să avem investiții și locuri de muncă bine plătite, iar cu banii pe care îi colectăm la bugetul local, la rândul nostru să facem investiții pentru populație”, mai adaugă primarul.

„De la Boița până la Sibiu, pe ciotul acesta de autostradă, facem în medie 12 minute”

Impactul primului tronson de autostradă deschis până la Sibiu a influențat deja în bine comunitatea, potrivit lui Cocoș.

„De la Boița până la Sibiu, pe ciotul acesta de autostradă, facem în medie 12 minute. Valoarea proprietăților în comună s-a dublat. În multe cazuri a crescut mai mult decât dublu”, a mai spus Nicolae Cocoș.

Nu în ultimul rând, acesta a precizat că sunt „tineri din alte părți care aleg să se mute aici”, ceea ce a dus la o întinerire a populației comunei.

„Vedeți și dvs. care este situația în țară, în mediul rural, din păcate, media de vârstă este tot mai înaintată. Tot ceea ce noi gândim și am prins în strategia de dezvoltare este să oferim condiții de viață cât mai bune, atât tinerilor și copiilor – aici avem investiții foarte ample în școală, grădiniță, locuri de joacă și baza sportivă, dar suntem foarte atenți și cu oamenii în vârstă. Pentru avem diferite programe prin primărie să-i sprijinim. Eu nu cred că există localitate bogată cu oameni săraci”, declară Nicolae Cocoș.