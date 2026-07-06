Chiriile pentru apartamentele de 2 camere din Sibiu în 2026: prețuri, zone și cerere

Sibiul a intrat în a doua jumătate a lui 2026 cu o piață imobiliară care nu dă semne de oboseală, dar nici de exuberanță. Prețurile de vânzare urcă de un an și jumătate fără pauză, cererea de locuințe s-a stabilizat, iar segmentul de închiriere își păstrează propriul ritm, cu diferențe clare între tipologii și cartiere. În mijlocul acestui tablou, apartamentul de 2 camere rămâne cel mai căutat produs al orașului, atât pentru cei care cumpără, cât și pentru cei care închiriază.

Pentru un chiriaș care se mută în oraș, pentru un tânăr cuplu sau pentru un investitor care caută randament, întrebarea este aceeași: cât costă și ce oferă un apartament de 2 camere în Sibiu în acest moment. Răspunsul se conturează cel mai bine dacă privim împreună prețurile de vânzare, chiriile pe zone și dinamica cererii.

Prețul de vânzare, reperul din spatele chiriilor

Prețul mediu cerut pentru apartamentele din Sibiu a ajuns la 2.016 euro pe metru pătrat în iunie 2026. Este cel mai ridicat nivel înregistrat până acum și vine după 18 luni de creștere neîntreruptă. În ianuarie 2025, media pornea de la 1.755 de euro pe metru pătrat, iar de atunci fiecare lună a adus un plus, oricât de mic.

Comparația an la an spune cel mai clar povestea. În iunie 2025, prețul mediu era de 1.857 de euro pe metru pătrat, deci avansul anual ajunge la 8,6%. Această creștere nu rămâne fără efect asupra pieței de chirii: cu cât cumpărarea devine mai scumpă, cu atât mai mulți oameni amână achiziția și rămân, cel puțin o vreme, în chirie. Presiunea pe segmentul de închiriere se menține astfel ridicată, mai ales pe tipologiile accesibile.

Cât costă un apartament de 2 camere

La un metraj obișnuit de 55 de metri pătrați, un apartament de 2 camere ajunge, la prețul mediu al orașului, la aproximativ 110.900 de euro. În urmă cu un an, același apartament costa în jur de 102.100 de euro. Diferența de circa 8.700 de euro într-un singur an arată cât de repede s-a mișcat piața și explică de ce mulți cumpărători se orientează, cel puțin temporar, către chirie.

Desigur, media ascunde diferențe mari. Un apartament renovat în centru sau într-un bloc nou depășește cu mult această valoare, în timp ce un apartament vechi, nerenovat, dintr-un cartier periferic, se poate găsi sub medie. Aceeași logică se aplică și chiriilor.

Chiriile pentru 2 camere, cea mai solicitată categorie

Apartamentul de 2 camere este produsul care se închiriază cel mai repede în Sibiu. Este spațiul potrivit pentru tinerii profesioniști, pentru cupluri și pentru familiile aflate la început de drum. Chiria medie pentru această tipologie se situează, orientativ, în jurul a 400 de euro pe lună, cu variații importante în funcție de zonă, an de construcție și nivel de dotare. Oferta cea mai diversă se găsește tocmai aici, iar cei care caută apartamente de 2 camere de închiriat în Sibiu observă cel mai echilibrat raport dintre cerere și disponibilitate.

Un apartament mobilat modern, cu centrală proprie, aer condiționat și un loc de parcare, se poziționează în partea superioară a intervalului. Un apartament nemobilat sau cu dotări modeste rămâne în partea de jos. Chiriașii din Sibiu apreciază, în ordine, locația, parcarea sigură, o bucătărie complet echipată și o conexiune bună la internet.

Diferențe mari între cartiere

Zona rămâne factorul care mișcă cel mai mult prețul. În linii mari, piața de închiriere a orașului se împarte astfel:

• Centrul istoric: cel mai scump segment, cu apartamente de 2 camere care pornesc de la valori superioare mediei, în schimbul proximității față de restaurante, evenimente și viața culturală. Dezavantajul principal rămâne parcarea limitată.

• Hipodrom: o zonă echilibrată, cu magazine, piețe și școli la îndemână, foarte căutată de familii și de cei care vor un compromis între preț și facilități.

• Țiglari și Ștrand: zone recomandate pentru raportul bun preț-facilități, cu spații verzi și acces convenabil, apreciate de familiile cu copii.

• Vasile Aaron și Turnișor: cartiere mai periferice, cu prețuri mai mici, preferate de studenți și de tinerii profesioniști cu buget redus.

• Cisnădie și localitățile din jur: opțiuni și mai accesibile, pentru cei dispuși să facă naveta în schimbul unei chirii semnificativ mai mici.

Această diversitate este, de fapt, un avantaj pentru chiriași: în Sibiu se poate găsi un apartament de 2 camere aproape pentru orice buget, dacă flexibilitatea privind zona este suficientă.

Cine închiriază în Sibiu

Cererea de închiriere se sprijină pe câteva motoare locale solide. Sectorul IT continuă să atragă profesioniști tineri, bine plătiți, care preferă adesea chiria în primii ani. Industria auto și companiile internaționale prezente în zonă aduc, la rândul lor, angajați relocați, mulți dintre ei chiriași pe termen mediu.

La acestea se adaugă mediul universitar. Universitatea Lucian Blaga numără mii de studenți, iar cele aproximativ 1.850 de locuri din căminele proprii nu acoperă întreaga cerere. O parte dintre studenți se orientează spre apartamente private, în special garsoniere și apartamente de 2 camere împărțite între colegi, ceea ce susține direct această tipologie.

Accesibilitatea, un atu al orașului

Raportat la veniturile locale, Sibiul rămâne o piață accesibilă. Salariul mediu net pe județ a ajuns la aproximativ 6.025 de lei pe lună la începutul lui 2026, în creștere constantă. La acest nivel de venit, o chirie de circa 400 de euro pentru un apartament de 2 camere reprezintă o parte gestionabilă din bugetul unei familii cu două venituri, iar pentru o garsonieră chiria coboară sub 30% din salariul mediu net, un prag considerat sănătos de analiști.

Această accesibilitate explică de ce cererea nu s-a prăbușit nici în condițiile scumpirii generale. Sibiul nu este un oraș în care chiriile să fi explodat, ci unul în care ele au rămas corelate cu puterea de cumpărare locală.

De ce aleg unii chiria în locul creditului

Costul creditului joacă un rol important în decizia dintre cumpărare și închiriere. Indicele IRCC, la care se raportează multe credite ipotecare, se situează în jurul valorii de 5,58% în trimestrul al doilea din 2026, iar ROBOR la trei luni este de aproximativ 5,84%. La aceste niveluri, rata lunară pentru un apartament de 2 camere cumpărat pe credit poate depăși chiria pentru un apartament similar, cel puțin în primii ani.

Pentru mulți tineri, chiria rămâne astfel o soluție rațională pe termen scurt, mai ales dacă nu au încă avansul necesar sau dacă preferă flexibilitatea de a se muta în funcție de job. Această realitate menține cererea de închiriere ridicată tocmai pe segmentul de 2 camere.

Cererea, în cifre

Dinamica pieței de vânzare confirmă revenirea cererii. După o lună de ianuarie tradițional slabă, cu 95 de apartamente tranzacționate la nivel de județ, numărul a urcat lună de lună, ajungând la 265 în iunie 2026. Comparativ cu iunie 2025, când se înregistrau 199 de tranzacții cu apartamente, avansul anual este de aproximativ 33%. Este un semnal clar că apetitul cumpărătorilor s-a stabilizat, ceea ce se reflectă și în lichiditatea segmentului de închiriere.

Oferta nouă rămâne limitată

Pe partea de ofertă, Sibiul construiește, dar nu suficient de repede pentru a răci piața. Numărul de autorizații de construire pentru locuințe a fost de 76 în luna mai 2026, în creștere față de lunile anterioare, însă livrările efective de locuințe noi se mențin aproape de un minim al ultimului deceniu. Cu alte cuvinte, ofertele noi ajung pe piață cu întârziere, iar presiunea pe stocul existent, inclusiv pe apartamentele de închiriat, rămâne ridicată.

Creștere reală, dar temperată

Un aspect important pentru cine privește piața cu ochi de investitor: deși prețurile au crescut cu 8,6% în ultimul an, inflația anuală a fost de 10,85%. În termeni reali, locuințele s-au scumpit ușor sub ritmul general al prețurilor. Este semnul unei piețe care urcă, dar nu se supraîncălzește, spre deosebire de episoadele speculative din alte orașe.

Pentru chiriași, această temperare este o veste bună: presiunea asupra chiriilor rămâne moderată, nu explozivă. Pentru proprietari, ea confirmă că investiția într-un apartament de închiriat păstrează un randament rezonabil, fără riscul unei corecții bruște.

Perspectiva pentru 2026 și 2027

Așteptările pentru restul anului sunt de creștere moderată, nu de salt brusc. Trei factori vor cântări în evoluția pieței. În primul rând, dobânzile: o eventuală scădere în a doua jumătate a anului ar susține creditul și ar reechilibra raportul dintre cumpărare și chirie. În al doilea rând, ritmul livrărilor de locuințe noi, aflat la un nivel scăzut. În al treilea rând, presiunea impozitelor locale pe proprietate, în creștere în 2026, care poate împinge o parte dintre proprietari să crească ușor chiriile pentru a compensa costurile.

Per ansamblu, piața de închiriere din Sibiu rămâne una previzibilă. Nu este un oraș în care chiriile să crească necontrolat, ci unul în care ele urmează îndeaproape economia locală, salariile și cererea reală.

Sibiu, comparativ cu alte orașe

Poziția Sibiului pe harta prețurilor explică o parte din stabilitatea chiriilor. La 2.016 euro pe metru pătrat, orașul se află mult sub Cluj-Napoca, unde media depășește 3.300 de euro, și sub Brașov sau București, ambele peste 2.300 de euro. Este comparabil cu Constanța și ușor peste Timișoara și Oradea. Această poziționare la mijlocul clasamentului înseamnă că un chiriaș plătește, pentru un apartament similar, semnificativ mai puțin decât în orașele din capul listei, la o calitate a vieții pe care Sibiul o oferă din plin.

Pentru mulți profesioniști relocați, tocmai acest raport dintre cost și calitate a vieții este argumentul care îi aduce în oraș și îi transformă, cel puțin inițial, în chiriași.

Ce ar trebui să știe un chiriaș

Pentru cine caută acum un apartament de 2 camere de închiriat, câteva repere ajută la o decizie bună. Prețul afișat este adesea negociabil, mai ales pentru contracte pe termen mai lung, într-o piață în care cererea, deși solidă, nu mai este disperată ca în anii de vârf. Merită verificate costurile ascunse: modul de încălzire, eficiența energetică a blocului și cheltuielile de întreținere pot face diferența dintre o chirie mică pe hârtie și un cost lunar real mult mai mare.

De asemenea, disponibilitatea unui loc de parcare, starea finisajelor și distanța reală față de locul de muncă sau de școală influențează valoarea pe termen lung a alegerii. Într-un oraș cu o ofertă variată pe această tipologie, răbdarea de a compara mai multe opțiuni se traduce, aproape întotdeauna, într-un contract mai bun.

Costurile reale ale unei chirii

Chiria afișată este doar o parte din costul lunar. La ea se adaugă utilitățile, iar modul de încălzire face cea mai mare diferență. Un apartament cu centrală proprie, bine izolat, are facturi de iarnă mult mai mici decât unul slab izolat. Cheltuielile de întreținere ale blocului, curentul, apa și internetul completează bugetul. Un chiriaș prudent întreabă despre costurile medii de iarnă și vară înainte de a semna, pentru a compara corect oferte care par similare la prețul afișat.

Sezonalitatea pieței

Piața de închiriere are propriul ritm anual. Toamna, odată cu începutul anului universitar și cu revenirea la birou, cererea atinge vârful, iar apartamentele bune se închiriază rapid. Primăvara aduce o a doua perioadă activă, în timp ce iarna și vara ritmul se domolește. Pentru cine caută o locuință în lunile mai puțin aglomerate, marja de negociere poate fi mai bună, iar oferta, deși mai restrânsă, se mișcă mai lent, lăsând timp pentru comparații.

Întrebări frecvente

Cât costă, în medie, chiria pentru un apartament de 2 camere în Sibiu? Orientativ, în jurul a 400 de euro pe lună, cu variații importante în funcție de zonă, de vechimea blocului și de nivelul de dotare. Centrul și blocurile noi se poziționează peste medie, cartierele periferice sub.

Este mai avantajos să închiriezi sau să cumperi? La nivelul actual al dobânzilor, rata unui credit poate depăși chiria pentru un apartament similar, ceea ce face din închiriere o opțiune rațională pe termen scurt, mai ales pentru cei fără avansul necesar. Ce zone sunt cele mai accesibile? Vasile Aaron, Turnișor și localitățile din jur, precum Cisnădie, oferă cele mai mici chirii, în schimbul unei poziții mai periferice.

Concluzie

Pentru cine caută un apartament de 2 camere de închiriat în Sibiu, în 2026, imaginea de ansamblu este echilibrată: prețuri de vânzare în creștere constantă, dar sub inflație, chirii stabile în jurul a 400 de euro pentru această tipologie, o cerere solidă susținută de economia locală și o ofertă care se reînnoiește lună de lună. Apartamentul de 2 camere rămâne segmentul cel mai lichid și mai previzibil al pieței, motiv pentru care este, de departe, cea mai căutată alegere din oraș.

Sursa foto: https://viantoproperties.ro, https://www.imobiliare.ro, https://www.ancpi.ro