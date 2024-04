Socolari, micul sat din Banat devenit veritabil centru cultural. Încep concertele în curtea pictorului Fikl FOTO VIDEO

Timișoreanul Gheorghe Fikl, unul din cei mai apreciaţi pictori contemporani din România, a amenajat un inedit centru cultural în satul cărăşean Socolari – transformat spectaculos de artiştii care s-au mutat acolo.

Socolari este un mic sat în Banat, în apropiere de Cheile Nerei, în județul Caraș-Severin, la 120 kilometri de Timișoara și 5 kilometri de Oravița. Are aproape 100 de locuitori și în ultimii 20 de ani a devenit un veritabil centru cultural după ce mai mulţi artişti din Timişoara au renunţat la viaţa din oraş şi s-au mutat acolo.

Printre noii socolăreni se numără şi Gheorghe Fikl, unul din cei mai apreciaţi şi bine vânduţi pictori români la această oră, şi el atras de frumuseţea pitorească a locului.

„La scurt timp după studenție, prin anii 2000, am venit într-o tabără de creație la cantonul din Ciclova, lângă Oravița: piesajul natural era uimitor, cu munți și dealuri cu iarbă înaltă, câmpuri deschise spre orizont, mi se părea că zăresc Dunărea: un fel de capăt al lumii, neștiut, neatins de timp. Atunci am dat de satul Socolari“, relatează pictorul.

El a fost uimit de atmosfera aparte a locului, de care s-a simțit extrem de atras.

„Deși avea locuitori foarte puțini, se vedea că a fost un loc cu trai bun – drumurile abrupte din sat duceau spre case de piatră care, chiar părăsite cum erau majoritatea, aveau o poetică stranie – a locului ascuns, care poartă în sine istorie și o viață misterioasă. M-a fascinat cu totul – și în scurt timp am cumpărat o astfel de casă, pe care am transformat-o în locuința mea de vară. Nu am știut că acela a fost doar primul pas. An de an, locul meu din sat a crescut”, a declarat Gheorghe Fikl.

Locul a devenit, în mod firesc, un spațiu cultural

Artistul are acum un domeniu întins pe mai multe hectare, unde poate să lucreze în linişte. Fikl a transformat noua casă într-un loc dedicat artei, unde se ţin concerte, spectacole de teatru, lansări de carte, vernisaje şi alte evenimente culturale.

„L-am construit cu oamenii locului și pare că nu mă pot opri: am acolo o casă și atelierul, galerii în care expun lucrări, două scene, un pian și multe candelabre de cristal. În plus, am și un mic pârâu și un pod de piatră arcuit. Îmi place mult când sunt singur la Socolari și pictez – dar și când am oaspeți. Fără să plănuiesc, treptat, locul a devenit, în mod firesc, un spațiu cultural – de întâlnire, în miezul naturii, între artiști și publicul care vrea să descopere cum istoria pe care o credeam pierdută continuă de fapt sub ochii noștri”, a mai spus Fikl.

Scenă nouă pentru concerte

Noutatea pictorului este că în ultima perioadă s-a orientat spre amenajarea în curtea sa a unei scene profesioniste, să achiziționeze echipamente, și să găzduiască concerte și evenimente. Zis și făcut. Fikl a terminat scena.

Iar în 16 iunie 2024 va inaugura noua scenă, cu un concert susținut de Maria Răducanu Trio (cu Chris Dahlgren, contrabas și Krister Jonsson, chitară). În 22 iunie 2024 este programat concertul cu Pawel Kaczmarczyk Trio, în 11 iulie 2024 - Dixie Krauser Project, iar în 3 august 2024 - Jacky Terrasson Trio.

„Eu invit la Socolari artişti din diferite domenii, din muzică, operă, clasic, rock, jazz, plasticieni, interesul meu e să intersectez artele pe acolo. Invit oamenii în spaţiul în care eu creez”, a mai declarat Fikl.