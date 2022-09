Exces de spirit civic: „bunul samaritean“ ajuns agresor într-un simplu caz de tamponare în parcare

Povestea a avut loc în cursul acestei săptămâni, pe 21 septembrie, în Râmnicu Vâlcea. Un pieton a intervenit la o tamponare și a transformat totul într-o situație cu iz penal.

Trecătorul care a fost martor la evenimentul rutier produs într-o parcare - în timp ce dădea înapoi, o mașină a lovit o alta – s-a transformat din „bun samaritean” în agresor.

Convins că șoferul vinovat intenționează să părăsească locul incidentului, a încercat să-l determine să rămână pe loc până la venirea Poliției.

Doar că în excesul de spirit civic de care a dat dovadă, în timp ce se străduia să ia cheile mașinii, a provocat mai multe pagube.

Nu a părut sensibilizat nici când șoferul i-a atras atenția că are o problemă medicală și chiar i-a demonstrat că poartă un brâu de protecție pentru coloană, pe sub haine și nici de reacția pasagerei speriată de acest incident în trafic.

La Poliția Râmnicu Vâlcea a fost depusă ulterior o plângere, deocamdată doar pentru distrugere, dar urmează să fie completată și cu o sesizare pentru violență.

„M-a imobilizat cu cotul pe scaun, în timp ce se chinuia să scoată cheile din contact”

Șoferul agresat a povestit pentru „Adevărul” experiența stranie în care s-a transformat o simplă tamponare în Râmnicu Vâlcea.

„Am dat în marșarier vreo doi metri, ca să ies din parcare, dar pentru că era un loc extrem de strâmt, nu știu cum am reușit și am lovit o mașină care era în spate. Trebuie să înțelegeți că nu aveam mai mult de 5 km/h. Am coborât să văd ce s-a întâmplat. Mașina nu era cine știe ce avariată, doar niște zgârieturi pe bara de protecție, așa că i-am propus doamnei șofer să ne înțelegem pe cale amiabilă, pentru că legea ne permite acest lucru. M-am oferit să-i dau asigurarea, să-i plătesc reparația, dar doamna a insistat să chemăm Poliția. Nu m-am opus”, a menționat șoferul implicat în eveniment.

Doar că un trecător a fost mai rapid și a sunat el la Poliție, pretextând că este vorba despre un accident și solicitând în același timp și o ambulanță.

„Văzând că am urcat în mașină, a venit după mine, m-a imobilizat cu cotul pe scaun, în timp ce se chinuia să scoată cheile din contact. Între timp vorbea și la telefon, pe care-l ținea în mâna cu care mă imobilizase. Sunase la 112, susținând că este vorba despre un accident cu victime de la care eu intenționez să plec”, a povestit bărbatul.

„Mi-a rupt cheia și mi-a stricat închiderea centralizată”

Intervenția trecătorului a fost însă atât de brutală încât cheia automată s-a rupt în două, iar odată cu ea s-a blocat și închiderea centralizată a mașinii. Pasagera care se afla în mașina care a provocat tamponarea s-a speriat atât de tare încât a făcut un atac de panică.

„Nu se punea problema să fug de la locul faptei, pentru că nu provocasem niciun accident (se consideră accident evenimentul rutier soldat cu victime umane – n.red.) și în plus locuiesc chiar în blocul lângă care s-a produs tamponarea. Sincer, m-am panicat, pentru că nu am înțeles agresivitatea din spatele gestului. Mama, care era cu mine în mașină când s-a întâmplat totul, și este cardiacă, nu mai era în stare să respire. Nici nu mai știam în ce direcție să-mi îndrept atenția. Sincer, a fost ca în filmele de groază”, a mai mărturisit vâlceanul.

„A fost ca într-un film de groază”

În momentul în care s-a produs incidentul, șoferul și mama acestuia se îndreptau spre o clinică medicală, unde aveau o programare pentru un RMN la o fractură mai veche de coloană, programare pe care în final a fost nevoit să o anuleze.

„Risc să pierd și banii pe care i-am dat înainte. Sper să nu fie cazul și să mă reprogrameze”, și-a exprimat speranța șoferul.

Șocul impactului însă i-a reactivat durerea, fiind pe tratament permanent: „De durere am fost nevoit să iau o supradoză din medicamentul prescris de medic, dar când am fost bruscat nici măcar aceasta nu și-a mai făcut efectul”.

Îndrumat să depună plângere la Poliția Municipală

Agentul de poliție constatator care a venit la fața locului s-a văzut nevoit să anuleze ambulanța solicitată de trecător, în lipsa victimelor, iar apoi i-a chemat pe ambii șoferi la sediul Poliției pentru declarații.

Deși vâlceanul susține că a povestit polițistului incidentul de după tamponare, acesta nu apare menționat în procesul verbal de constatare a faptei, în schimb omul legii l-a îndrumat să se adreseze colegilor de la Poliția Municipală.

„Eram sub efectul pastilelor... Mulți mi-au spus că mă comport ca o persoană băută, deși eu n-am mai pus alcool pe limbă de opt ani... Nu mă gândeam decât cum să ajung mai repede acasă, să mă întind, că nu mai puteam de dureri, în contextul în care iau medicamentul cel mai puternic de pe piață. Și atitudinea polițistului a lăsat de dorit. Cu doamna șofer s-a purtat exemplar, am înțeles că e șefă a unui magazin alimentar, dar cu mine atitudinea sa a lăsat de dorit”, a mai menționat vâlceanul.

Acesta a povestit că a locuit mai mulți ani în Anglia unde a colaborat cu forțele polițienești dar că acolo oamenii legii se poartă exemplar până și cu infractorii: „Am lucrat chiar împreună cu Poliția din Edinburgh, dar nu-mi amintesc niciodată un comportament asemănător al lucrătorilor de acolo, nici măcar în prezența infractorilor”, a mai spus bărbatul.

„Mi-a fost pusă sănătatea în pericol”

La câteva ore de la incident, vâlceanul a depus o plângere împotriva trecătorului agresor, la Poliția Râmnicu Vâlcea. Fiind încă sub influența șocului, a pastilelor și a durerii, în plângere a menționat doar de distrugerea bunurilor: cheia și închiderea centralizată.

A doua zi a revenit, cu gândul de a completa declarația, cu documentele medicale pe care le deține, din care să reiasă că i-a fost pusă sănătatea în pericol, dar a aflat că va avea ocazia să-și spună întreaga nemulțumire abia la audiere, dacă aceasta va avea loc, întrucât încă nu s-a hotărât dacă sesizarea va fi înregistrată ca plângere penală sau nu. În caz contrar, va fi nevoit să se îndrepte spre instanța de judecată.

Poliția Județeană a confirmat tamponarea și plângerea pentru distrugere

Reprezentanții Poliției Județene Vâlcea au confirmat că a existat o tamponare, dar și că în procesul verbal nu s-a specificat nimic nici despre agresiune și nici despre distrugere.

De asemenea, ni s-a adus la cunoștință că s-a depus o plângere la Poliția Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru distrugere, care încă nu a primit nici o rezoluție din partea șefilor, urmând să se revină cu noi informații, atunci când va fi cazul.

Amendă pentru tamponare

Între timp, șoferul a primit o amendă de 580 de lei, cu posibilitatea de a o plăti la jumătate și patru puncte de penalizare pentru tamponare - fiindcă nu s-a asigurat corespunzător când a efectuat manevra de mers înapoi.

Consideră că a fost victima unei agresiuni, că i-a fost pusă sănătatea în pericol și speră că vor urma cercetări care să dovedească ce s-a întâmplat, cu atât mai mult cu cât în zonă sunt camere de luat vederi și are și martori care-i pot confirma spusele.

„Mă gândesc cu groază ce rezultat voi avea în urma RMN-ului. Sper doar că incidentul nu mi-a agravat problemele de sănătate și că autoritățile o să-și facă datoria”, a mai spus vâlceanul.

La o zi după tamponare, mașina lovită era deja reparată de către proprietari, semn că avaria a fost minoră.