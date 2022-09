Romanian Music Awards 2022 văzută cu bune și rele: gafe, trofee și surprize FOTO VIDEO

Gala premiilor muzicii românești – Romanian Music Awards 2022 – organizată în acest an la Râmnicu Vâlcea s-a bucurat atât de aspecte pozitive cât și de aspecte negative.

Râmnicenii nu au mai avut parte de multă vreme de un astfel moment care să adune la un loc atâția oameni, într-o singură zi, deși mai toată vară, chiar și la începutul toamnei, orașul a găzduit o serie de concerte / festivaluri, dintre care cel mai vizibil a fost „We Love Music Festival”, care a avut același organizator ca cel al Galei premiilor Romanian Music Awards 2022.

La Vâlcea, joi seara, 22 septembrie, s-a adunat cam la jumătatea din numărul de participanți preconizat (20.000 a fost numărul vehiculat în final de autoritățile locale înainte de eveniment). TikTok, care a transmis live toată gala, în paralel cu Music Channel, a avut peste 52.000 de urmăritori (vezi foto).

→ Imaginea 1/26: Romanian Music Awards 2022 la Râmnicu Vâlcea Foto Primăria Râmnicu Vâlcea JPG

Pe alocuri, evenimentul a suferit, la fel ca muzica românească în ultimii ani, de așa numitul proces de manelizare. Iar timpii dedicați pauzelor publicitare au plictisit publicul, care neavând la dispoziție un program al serii, s-a rărit pe parcursul acesteia. Din acest motiv, momente excepționale, precum cel al trupei Bere Gratis care a încheiat seara, alături de Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea, nu s-au mai bucurat de atenția cuvenită.

Și transmisiunea live a avut de suferit din cauza lipsei de experiență a prezentatorilor în ceea ce privește emisiunile în direct.

Caleașca menționată de primarul din Râmnicu Vâlcea într-un interviu pentru „Adevărul” s-a transformat nu în dovleac, ci în limuzine ale unei reprezentanțe auto cu care au fost aduși artiștii și invitații.

Au existat și alte momente stânjenitoare: spre exemplu, fanii au confundat-o pe Elena Gheorghe cu Lora, iar prezentatoarei Theo Rose i-au scăpat mai multe înjurături în direct, mascate diplomat de colegul Dorian Popa.

Vedete precum Loredana, Elena Gheorghe, Nicole Cherry, Lora, Ștefania, Connect-R, Speak și alții au făcut din evenimentul de la Râmnicu Vâlcea unul care nu va fi uitat prea curând.

Gala RMA cu accente de manea

Gala premiilor muzicii românești 2022 s-a transformat pe alocuri, căpătând un stil de manea, ceea ce a displăcut unei părți din public, și a plăcut unei alteia, în mod special din generația tânără și foarte tânără, prezentă în procent destul de mare la eveniment. Spre exemplu, una dintre surprizele serii a fost prezența pe scenă a manelistului Bogdan de la Ploiești sau Bogdan DLP, alături de YNY Sebi. Un cântăreț destul de controversat, care a avut mai multe colaborări cu Theo Rose.

Tot în stil de manea s-a încheiat și seara / noaptea pentru artiști și invitații lor, la after – party-ul de după, din restaurantul hotelului, unde a fost invitată să cânte trupa Azur.

În altă ordine de idei, transmisiunea live a fost presărată cu momente greoaie pentru publicul de acasă care nu prea a putut să înțeleagă în parte mai nimic din ce au vorbit Ana Morodan și Zarug cu invitații, pentru că dialogau cu ei în același timp.

Theo Rose a avut și ea scăpările ei, pe parcursul serii. La un moment dat când Dorian Popa întreba retoric câți spectatori sunt prezenți, emițând ipoteza că ar putea să fie 50.000, replica din partea partenerei a fost surprinzătoare: „Dracu știe”, a spus aceasta. Și nu a fost prima dată când nu s-a controlat. La fel s-a întâmplat și înainte de intrarea în scenă a Elenei Gheorghe când Dorian încercând să facă o introducere a întrebat-o ce e pe cer. Replica a fost aceeași, abia ulterior și-a dat seama că se făcuse referire la o piesă muzicală a Elenei Gheorghe - „Luna”.

Și Dorian Popa a făcut o gafă în timp ce o prezenta pe Loredana Groza, dorind să o complimenteze a spus: „Vrei să-ți spun un lucru - cred că e chiar mai tânără acum decât a fost înainte, arată senzațional, a oprit timpul în loc...”.

Artiștii, plimbați pe o distanță ridicol de mică, în limuzine

Artiștii au fost plimbați cu limuzinele / mașinile unui dealer auto local pe o distanță care s-ar fi străbătut pe picioare într-un minut, maximum două, de la hotelul la care erau cazați, până la „blue carpet”, montat lângă scenă.

Probabil s-a dorit evitarea unor incidente cu fanii mai exuberanți, dar exista o soluție pentru evitarea acestora, întrucât hotelul are acces la curtea interioară a unui bloc de unde se ajunge imediat în centrul civic al orașului.

Cu siguranță s-a dorit etalarea aspectului de glamour caracteristic unor evenimente de acest gen.

De fapt de aici a plecat și ideea caleștii, la care s-a renunțat în final, deși în perioada interbelică și mult timp după, astfel de plimbări prin Râmnic erau extrem de apreciate printre turiști.

Imaginile din galeria foto atașată dar și din video vin în sprijinirea, dar și completarea aspectelor observate pe parcursul galei: de la momentele stânjenitoare până la ținutele epatante și sexy de pe blue carpet.

Smiley, Connect-R și Theo Rose, marii câștigători ai RMA 2022

Premiile Romanian Music Awards au avut câștigători care au țintit mai multe categorii de public.

Cei mai buni artiști ai momentului au fost considerați Smiley și Connect-R care au primit trofeul „Best Male” și Theo Rose la categoria femei, deși cea din urmă a concurat cu voci mult mai cunoscute, precum Inna și Andra.

La categoria „Best Pop” trofeul i-a revenit artistei Andia, cel mai bun grup s-a dovedit a fi DJ Project, „Best Dance” – Minelli; iar pentru „cel mai bun video” au fost recompensați Smiley și Juno pentru piesa „E scumpă foc”.

Dorin Popa a primit trofeu pentru „Best on Social Media”, fiind extrem de activ în acest domeniu, Elena Gheorghe pentru spectacolele deosebite pe care le pune în scenă - „Best Live Show”, iar cel mai bun cântec (melodie) a fost considerat „Rita” a lui Connect-R și Smiley – care a primit trofeul „Best Song”.

La categoria Best DJ a fost recompensat DJ Nano, iar pentru piesa „Fructul Interzis” au primit trofeul „Best Trap/ Hip-Hop” Cabron feat Theo Rose.

Cel mai bun album / LP a fost considerat cel al lui YNY Sebi - Best Album/EP/LP -, cel mai bun nou venit în lumea muzicală – Jony Romano - Best New Act, iar la categoria „Best Rock/ Alternative” - Jean Gavril.

Surprizele serii au venit prin intermediul premiilor speciale acordate, fără să existe mai multe nominalizări pentru fiecare categorie în parte, Innei pentru Best Border Breaker, Loredanei pentru Lifetime Award și lui Emilian și Theo Rose pentru „Best Feat Award” cu piesa „De trei zile nu am somn”.

Per total, cei mai câștigați în urma Galei Premiilor RMA 2022 au fost Theo Rose, care a și prezentat evenimentul, alături de Dorian Popa, cu nu mai puțin de trei premii, Connect-R (două premii) și Smiley (trei premii) – marea absență de la eveniment, spre marea dezamăgire a fanilor săi, nu puțini la număr, din Vâlcea.

Marele absent a cântat din Bali

Evenimentul de la Râmnicu Vâlcea s-a bucurat de peste 15 momente artistice susținute pe scenă, unele special pregătite pentru această ocazie.

Loredana, recompensată cu un premiu special, a susținut un medley al celor mai cunoscute piese ale sale, Ștefania a lansat piesa „Banana”, al cărei videoclip a fost publicat în aceeași zi, iar Juno a făcut echipă cu Smiley la distanță, prin internet, întrucât marele absent se afla în Bali.

Au existat și artiști prezenți la eveniment care n-au primit nici un trofeu, precum Lora, Florin Ristei (care a fost prezent doar pe blue carpet alături de iubita sa), Shift și Bere Gratis.

Cât de mult reflectă premiile RMA 2022 realitatea din muzica românească, la multe dintre categorii, reprezintă un subiect asupra căruia se cuvine să se pronunțe specialiștii în materie, deși până la urmă publicul este cel care decide care sunt tendințele.

Cert este că chiar și la momentul la care redactam acest material, platforma de votare a artiștilor nominalizați pentru premiile RMA 2002 era încă activă, adică la mai bine de 18 ore de la finalizarea galei.

Traficul, dat peste cap mai bine de o săptămână

Un alt aspect negativ al Romanian Music Awards Vâlcea l-a reprezentat traficul din oraș care a fost dat complet peste cap din cauza evenimentului, timp de mai bine de o săptămână, cât a fost închisă circulația în centrul municipiului, scena fiind amplasată chiar pe bulevardul principal – Calea lui Traian.

Un fapt recunoscut și de primarul din Râmnicu Vâlcea: „Ca la orice manifestare de o asemenea anvergură, au existat şi aspecte mai puţin plăcute... Blocarea pentru mai multe zile a segmentului central din Calea lui Traian a dus la o serie de ambuteiaje în traficul auto şi o creştere semnificativă a timpilor de parcurgere a oraşului de la un capăt la celălalt”. Nevoiți să ocolească prin alte zone, șoferii au stat în trafic blocați chiar și zeci de minute.

Edilul a venit însă și cu o explicație: „Este, însă, un aspect specific oricărui eveniment public de mari dimensiuni: vedeţi Programul ”Străzi deschise” din Bucureşti, care opreşte circulaţia auto pe Calea Victoriei şi Şoseaua Kiseleff în toate week-end-urile până la jumătatea lunii octombrie, sau restricţiile de trafic ocazionate în această vară de Festivalul Untold şi de multe alte manifestări cultural-sportive derulate în Cluj-Napoca”.

Primarul Mircia Gutău a mai motivat: „Un eveniment cu specific de Gală precum Romanian Music Awards 2022 trebuia să beneficieze de o expunere maximă şi de o amplasare centrală şi nu se putea desfăşura în alte locaţii. Am spus-o şi o voi susţine mereu: Râmnicul merită tot ce este mai bun! Iar la poalele Capelei (dealul aflat în apropierea centrului civic - n.red.) se vor mai derula, şi pe viitor, multe alte evenimente de calitate, spre bucuria publicului local, dar şi pentru creşterea notorietăţii oraşului nostru în ţară şi chiar dincolo de graniţele ei”.

Municipalitatea și-a cerut scuze public pentru disconfortul creat în trafic și a mulțumit tuturor pentru înțelegerea de care s-a dat dovadă.