Restricții de circulație pe DN1, între Comarnic și Sinaia, pentru toaletarea unor arbori periculoși

CNAIR informează conducătorii auto că în perioada 04.03.2024 – 09.04.2024, în intervalul orar 09.00 – 15.00, de luni până vineri, vor fi instituite restricții de circulație pe DN 1, între km 111+300 și km 118+800, în zona localităților Comarnic – Sinaia.

CNAIR anunță vă va lua această măsură în vederea desfășurării lucrărilor de toaletare a arborilor periculoși din zona părții carosabile.

Lucrările se vor desfășura pe raza ocolului silvic Sinaia.

„Intervalul de desfășurare a lucrărilor se poate modifica în funcție de condițiile meteorologice și de valorile de trafic. De asemenea, semnalizarea rutieră temporară a lucrărilor se va face prin indicatoare rutiere, panouri de semnalizare și balize direcționale, care delimitează lucrarea de partea carosabilă. Circulați cu prudență și respectați semnalizarea rutieră instituită temporar”, anunță CNAIR.

Au început lucrările pentru Centura Comarnicului. Tronsonul va avea 6 km și va fi parcurs în 4 minute

Lucrările pentru realizarea Centurii oraşului Comarnic au început luni, 6 noiembrie 2023, în prezenţa ministrului Transporturilor, tronsonul urmând să aibă lungimea de 6 km și va fi parcursă în 4 minute.

„După ce am fost ales preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova şi am spus că vreau să construiesc centuri la Comarnic, Buşteni şi Azuga, foarte multă lume nu m-a crezut şi foarte multă lume mi-a spus că nu am nicio şansă. Iată că astăzi, după 30 de ani de neputinţă a mai multor administraţii locale şi centrale, noi începem efectiv construcţia centurii oraşului Comarnic", a afirmat preşedintele CJ Prahova, Iulian Dumitrescu.

Acesta a arătat că are speranţa ca peste un an să se poată circula pe acest drum.

Construcţia Centurii Comarnic a debutat pe o rută paralelă cu DN 1, astfel că nu va perturba, în această iarnă, de sărbători, traficul în zonă. Legăturile cu DN 1 vor fi realizate la finalul lucrării, informează CJ.

Proiectul Centurii Comarnic a fost iniţiat de Consiliul Judeţean Prahova şi este finanţat de Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, din Programul Operaţional Transporturi 2021-2027.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, referindu-se la parteneriatul cu CJ Prahova, că pe parcursul anului trecut au fost semnate peste 60 de astfel de protocoale prin care astfel de lucrări sunt descentralizate către autorităţile locale.

Centura va ocoli oraşul Comarnic şi DN 1 prin vest. Proiectul presupune şi construirea a trei poduri noi, dar şi dublarea podului peste râul Prahova de pe DJ 101R. În acelaşi timp, se va construi un pasaj peste râul Prahova şi calea ferată Ploieşti-Braşov. La intersecţiile cu DN 1, sunt prevăzute sensuri giratorii dimensionate astfel încât să preia traficul actual care va proveni de pe centura Comarnic şi din oraşul Comarnic.

Centura Comarnic va servi ca drum de descărcare a viitoarei autostrăzi. Licitaţia pentru acest obiectiv de investiţii a fost câştigată de asocierea SC Frasinul SRL (lider) - SC Artehnis SRL, la valoarea de 236.740.000,00 lei fără TVA.

Consiliul Judeţean Prahova este în etapa finală de evaluare a ofertelor depuse la licitaţia pentru construcţia Centurii Azuga-Buşteni, un alt proiect care va conduce la descongestionarea traficului pe Valea Prahovei.