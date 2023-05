Județul „fabricii de permise”: s-a deblocat proba de traseu, dar există încă școli de șoferi cu promovabilitate de 3%

În județul Argeș, nu trebuie să mai aștepți patru luni ca să susții proba practică pentru examenul auto, așa cum se întâmpla până acum. Deși timpul de așteptare între probe a fost redus, există încă școli de șoferi unde promovabilitatea este de doar 3%.

După scandalul „fabricii de permise”, din urmă cu 15 ani, examenul pentru permisul auto a fost mult mai greu de trecut la Argeș. Autoritățile locale au găsit acum soluții pentru a reduce la jumătate timpul de așteptare între proba teoretică și cea practică. Alături de polițiștii Serviciului Permise Argeș au fost aduși și examinatori din Brașov, Dolj sau Vâlcea. De asemenea, au fost organizate sesiuni suplimentare de testare în weekend.

În toamna anului 2021, timpul de așteptare între probe era, la Câmpulung, de patru luni, la Curtea de Argeș de trei luni și două săptămâni, iar la Pitești de trei luni. În prezent, timpii au fost reduși chiar la jumătate.

„La Pitești, candidații care trec de proba teoretică sunt programați în mai puțin de o lună la examinarea practică. Cei care susțin testarea în teren la Curtea de Argeș sunt programați în termen de o lună și o săptămână, iar la Câmpulung s-a ajuns cu programările la două luni. Aici vom mai lucra!” a precizat Radu Perianu, prefectul județului Argeș.

Serviciul de Permise Argeș are la ora actuală 14 examinatori. Pentru a completa schema, a fost delegat, timp de un an, un polițist de la Biroul de Poliție Rutieră. De asemenea, au fost angajate trei persoane. O problemă rămâne la examinarea candidaților pentru obținerea permisului la categoria A (pentru motociclete) și categoria C (pentru camioane), unde numărul angajaților care se ocupă de aceste categorii este mult prea mic.

În Argeș nu au fost dificultăți doar la traseu, ci și la programarea la sală.

„În toamna anului 2021 era o problemă nu doar timpul de așteptare până la proba practică, ci și timpul de așteptare pentru cea teoretică. Candidații erau programați la 40, chiar și la 50 de zile. Acum, termenul este de 22 de zile”, a mai spus prefectul Radu Perianu.

Unui examinator îi revin, zilnic, 11 candidați

Dacă la sfârșitul anului 2021 promovabilitatea era de 22%, în acest moment a ajuns la 50,5%. Comisarul-șef Dragoș Mecu, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Înmatricularea Vehiculelor Arges, a explicat această situație: „Promovabilitatea a crescut prin implicare. Candidații au înțeles că trebuie să fie mai bine pregătiți ca să ia acest examen. S-au adaptat și instructorii și pun accent mai mare pe multe lucruri. Pe conducerea preventivă, de exemplu. Noi ne dorim ca cei care devin șoferi să conducă regulamentar. Nu vom permite să fie un pericol pentru ceilalți și pentru ei înșiși. Colegii mei examinează zilnic, fiecare, în jur de 11, chiar 12 candidați”.

Există, totuși, o școală de șoferi în Argeș unde promovabilitatea la prima examinare a candidaților a fost de doar 3%. Pe parcursul anului 2022, dintre cei 33 de candidați înscriși la această școală, doar unul a fost declarat admis. La polul opus este o școală cu promovabilitate de 81,48%. Dintre cei 135 de candidați pe care i-a avut au promovat 110, informează Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări.

„Fabrica de permise”, sistem bine pus la punct

Serviciul Permise Argeș a fost decapitat în anul 2008. În dosar, au fost condamnate 28 persoane implicate în reţeaua de corupţie cu permisele auto, printre ei fiind şefii Serviciului, mai mulţi ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei Rutiere, instructori auto.

„Fabrica de permise“ de la Piteşti s-a dovedit un sistem bine pus la punct. Candidaţii erau ajutaţi să devină şoferi, în schimbul unei sume cuprinse între 500 şi 1.000 de euro. Cel mai scump era permisul pe care urma să îl primească un analfabet, până la 3.000 de euro.

După acest scandal s-au modificat procedurile pentru obținerea permisului auto. Piteşti a fost primul oraş în care s-a implementat supravegherea video, iar permisele erau tipărite la Bucureşti şi apoi trimise prin poştă.