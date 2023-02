Cutremurul de 5,7 din Gorj s-a simțit și la București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova și Timișoara

Un nou cutremur s-a produs, marți dup-amiază, în județul Gorj. Seismul, cu magnitudinea s-a simțit și la București, Pitești, Râmnicu Vâlcea, Craiova și Timișoara. Oamenii cer măsuri.

INFP a anunțat că seismul a avut magnitudinea 5,7 și s-a produs în județul Gorj, unde și luni a avut loc un cutremur.

Locuitorii din Târgu-Jiu n-au mai stat pe gânduri când au început să vadă căzând obiecte prin casă și au ieșit din locuințe.

„În țara lui «las-o mă, că merge și așa» vom ajunge sub dărâmături„

Oamenii sunt foarte speriati pentru că este al doilea cutremur în două zile.

„Poate ne puneți pe grup o hartă cu construcțiile cu risc în caz de seism sau alte calamități naturale. Sau sunt informații confidențiale? Sunt semnalate corespunzător astfel de construcții (buline, triunghiuri și etc.)? Sunt informați cei care locuiesc în astfel de clădiri că există un risc destul de mare ca aceasta să se prăbușească? Ghidul de supraviețuire în caz de incendiu, cutremur, inundație sau alte calamități nu se face citind un articol pe Internet... În școli nu mai este implementat de ani, pentru că este considerat <<comunist>>, la orice serviciu se face <<din pix>> și lista poate continua. În țara lui <<las-o mă, că merge și așa>> vom ajunge sub dărâmături dacă ne atinge iar vreun '77”, a reacționat pe Facebook Ela Adriana.



Cutremurul s-a produs la 70km N de Craiova, 70km V de Pitesti, 97km S de Sibiu, 149km SV de Brasov, 160km V de Ploiesti, 177km V de Bucuresti, 198km NV de Ruse, 205km S de Cluj-Napoca, 234km E de Timisoara, 244km NE de Nis.

„S-a mișcat biroul”

Și la Pitești oamenii s-au speriat.

„S-a mișcat lustra. S-a mișcat biroul. Mi-am dat seama că e cutremur, dar am rămas în casă., că așa spune ISU, dar am avut vecini care au coborât din bloc. Eu am stat sub o grindă, dar se oprise oricum când m-am așezat”, a declarat, pentru ”Adevărul”, Cezar S. din Pitești.

Până la acest moment, nu au fost primite apeluri prin intermediul 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime.

„În urmă cu puțin timp, în Oltenia, Gorj s-a produs un cutremur cu intensitatea de 5,7 pe Richter, la o adâncime de 40 km (...) Echipaje operative din județele unde seismul a fost resimțit vor fi trimise în teren pentru efectuarea misiunilor de recunoaștere. Informații despre măsurile și modul de comportare înainte, în timpul și după producerea unui seism, aici: https://fiipregatit.ro/ghid/cutremur/”, a transmis ISU Argeș

Reguli de comportare în caz de cutremur

Atenție! În cazul seismelor, Sistemul RO-ALERT nu va difuza notificări, anterior declanșării acestora.

Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației, cu măsuri de protecție adecvate (de exemplu: puncte de distribuție a ajutoarelor de urgență).