Centru de terapie prin sport pentru copiii cu dizabilități, realizat la poalele Făgărașilor de un fost campion balcanic

O organizație neguvernamentală construiește într-o localitate din Argeș, aflată la poalele Munților Făgăraș, primul centru de terapie prin sport și antrenament paralimpic pentru copiii cu dizabilități din România.

Proiectul aparține asociației Climb Again, o organizație non-guvernamentală afiliată la Federația Română de Alpinism și Escaladă, fondată și condusă de Claudiu Miu, fost campion balcanic de escaladă.

Centrul va fi ridicat în comuna Nucșoara și va fi dedicat atât copiilor și tinerilor cu nevoi speciale din toată țara, cât și comunității locale. Ideea a plecat după ce ONG-ul a achiziționat, în 2022, un teren în suprafață totală de cinci hectare, în localitatea Gruiu, din Nucșoara.

„Pentru că facem escaladă și alpinism și avem lotul național de escaladă, ne ocupăm de partea sportivă, atât competițională, cât și outdoor, cu mersul pe munte. Am tot urcat cu sportivii cu dizabilități pe munții Făgăraș și pe vârful Moldoveanu și asta ne-a dus aproape de Nucșoara, acolo fiind una dintre plecările spre vârful Moldoveanu. Și așa am descoperit zona, una foarte frumoasă. Am căutat loc pentru construcția centrului și am achiziționat un teren”, spune Claudiu Miu.

La sfârșitul lunii octombrie 2023, a fost finalizată prima fază de construcție a centrului, ocazie cu care la Nucșoara s-a desfășurat un prim eveniment în parteneriat cu Comitetul Național Paralimpic. Centrul a găzduit o tabără cu 20 de sportivi paralimpici, fiind testate mai multe activități sportive.

„Este prima etapă de construcție și de amenajare a terenului pentru că acolo era un teren de munte, în pantă. Am făcut alei, am amenajat drumul să se poată umbla pe el și să putem da drumul și la activități sportive outdoor. Primul pas a constat în finalizarea construcției primei cabane și acum este în construcție cabana principală pentru cazarea beneficiarilor, sportivilor cu dizabilități. Avem finalizat un prim joc din parcul de aventură, s-au amenajat alei pentru scaunul rulant pe o parte din teren ca să avem activități sportive în aer liber.”, a mai adăugat fondatorul Climb Again.

Investiție de 1,5 milioane de euro

Centrul de terapie prin sport și antrenament paralimpic Climb Again este un spațiu terapeutic și sportiv destinat diferitelor tipuri de dizabilități. Centru va cuprinde: un parc de aventură, o sală de sport care va cuprinde sală de escaladă, săli de kinetoterapie și psihoterapie, bazin terapeutic.

Costul întregului proiect este de 1,5 milioane de euro. Se dorește finalizarea sa până în anul 2025. La sfârșitul construcției, centrul va putea găzdui 100 de copii.

„Planul nostru este construcția unei săli multifuncționale de sport pentru activități indoor. Vrem să o începem în primăvară. Va aduce un plus semnificativ pentru că se vor putea face activități terapeutice și sportive tot timpul anului. Nu este o tabără de vară, este un centru sportiv care va funcționa tot timpul anului și unde vor veni copii și tineri cu dizabilități, fie că sunt deja practicanți de sporturi sau că sunt în devenire sau fac doar terapeutic și au nevoie de sport ca integrare a lor și ca beneficii terapeutice”, mai spune Claudiu Miu.

→ Imaginea 1/5: Climb Again (1) jpg

Sesiuni gratuite de terapie prin escaladă pentru tinerii cu nevoi speciale

Asociația Climb Again a luat naștere în 2014 la inițiativa lui Claudiu Miu, cățărător și antrenor, fost campion balcanic la escaladă. Desemnat cel mai bun cățărător român, Claudiu Miu s-a îmbolnăvit în 2010 și a trebuit să renunțe la activitățile pe care le practica zilnic. După mai mulți ani grei în care s-a luptat cu boala, s-a recuperat complet acest lucru fiind posibil şi datorită sprijinului financiar pe care l-a primit din partea oamenilor.

A vrut să dea mai departe ajutorul primit şi astfel şi-a îndreptat atenţia către copiii cu nevoi speciale. A înfiinţat asociaţia Climb Again, prin care oferă o șansă la o viață normală copiilor și tinerilor cu nevoi speciale.

Climb Again organizează sesiuni gratuite de terapie prin escaladă, kinetoterapie și consiliere psihologică pentru copii și tineri cu dizabilități: deficiență de vedere, de auz, tulburare de spectru autist, tulburări neuromotorii, deficiențe asociate.

Medalii importante obținute de lotul național de paraclimbing

Claudiu Miu este și coordonatorul lotului național de paraclimbing. În 2015 a luat naștere prima echipă de paraclimbing din România, formată din sportivi cu deficiențe de vedere, auz și tulburări neuromotorii, antrenați de Climb Again. Joaca în cățărat și antrenamentele la sala de escaladă au fost transformate apoi în medalii obținute de sportivi la competiții internaționale și campionate mondiale.

„Lucrez cu tineri și copii cu dizabilități zilnic și am văzut ce face sportul, ce beneficii are, cum li se schimbă viața, cum ajung sportivi de performanță, cum ajung campioni mondiali. Asta m-a făcut să ne grăbim, să împingem lucrurile, să construim. Mergem cu toată viteza înainte, avem rezultate și ei fac lucruri extraordinare”, a mai precizat Claudiu Miu.

Despre Centrul Climb Again de la Argeș a vorbit și Răzvan Nedu, cățărător nevăzător, care a escaladat vârfurile Mont Blanc, Elbrus și Aconcagua.

„Va deveni cel mai bun mod de a te antrena pentru Campionatele Mondiale sau Jocurile Paralimpice. Centrul va avea cele mai bune facilități care ne pot purta spre performanță și când te gândești că e doar începutul. Nu mi-am imaginat niciodată că poate exista așa ceva în România și pentru sportivii cu dizabilități.”, a precizat Răzvan Nedu, căpitanul lotului național de paraclimbing și fost vicecampion mondial.