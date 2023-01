Bătaie între elevi pe holul unui liceu din Argeș. Stinghie dintr-un lambriu ruptă de un băiat pentru a lovi

Mai mulți elevi de clasa a IX-a de la un liceu din orașul Mioveni-Argeș s-au luat la bătaie pe hol în cursul zilei de joi, 19 ianuarie, unul dintre ei folosind și o stinghie ruptă din lambriu.

Surse judiciare au confirmat pentru ”Adevărul” că peste 10 elevi au fost implicați în bătaia survenită în dimineața zilei de joi, 19 ianuarie, pe holul Liceului Tehnologic de Construcții Mioveni, aflat aproape de uzina Dacia.

Elevii care s-au bătut au fost chemați de conducerea liceului pentru a da declarații, alături de părinți. Surse apropiate anchetei au precizat pentru ”Adevărul” că bătaia a survenit după ce în dimineața aceleiași zile a fost o îmbrânceală în autobuzul ce îi ducea pe elevi de la Pitești la Mioveni.

Polițiștii din Argeș s-au sesizat după ce un filmuleț cu bătaia a fost postat pe site-ul de știri epitesti.ro.

„Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Mioveni s-au sesizat, din oficiu, în urma unui filmuleț apărut în spațiul public, cu privire la o stare conflictuală petrecută între mai mulți elevi, într-o unitate de învățământ din orașul Mioveni și efectuează verificări, pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale în consecință. De asemenea, au fost sesizați și polițiștii Biroului Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș”, au declarat pentru ”Adevărul” reprezentanții IPJ Argeș.

În imaginile surprinse în filmare se poate vedea cum la un moment dat un elev, îmbrăcat cu o geacă albă, smulge din lambriu o stinghie lungă de peste o jumătate de metru și se îndreaptă spre un grup de alți elevi, cu intenția de a îi lovi, în timp ce pe margine mai mulți elevi îl încurajează să dea în oponenții săi. Pe margine, o elevă înjură în repetate rânduri. Elevul respectiv rămâne în maieu și își continuă gesturile amenințătoare cu stinghia smulsă, după care grupul advers de elevi se retrage, iar elevul duce stinghia în clasă.

„Imediat ce am aflat de incident, am dispus deschiderea unei anchete și am anunțat Ministerul Educației și Prefectura Argeș. În cursul zilei de vineri 20 ianuarie vom decide dacă deschidem cercetare disciplinară și pentru directorul unității de învățământ din Mioveni”, a precizat pentru ”Adevărul” Dumitru Tudosoiu, inspector școlar general al județului Argeș.

Conform statisticilor furnizate de către Prefectura Argeș pentru ”Adevărul”, de la începutul anului școlar 2022-2023 au fost date 17 amenzi elevilor care fumau în școlile din Argeș. Și tot în școlile din Argeș s-au înregistrat cinci sesizări privind cazuri de violență asupra elevilor. Într-un incident petrecut între două minore s-a decis consilierea pentru ambele fete implicate.