O femeie a născut în toaleta unui magazin din Neamţ. Deşi mai are cinci copii, nu ştia că este însărcinată

O femeie a născut în toaleta unui magazin din Neamţ. Deşi mai are cinci copii, nu ştia că este însărcinată, după cum le-a declarat cadrelor de la Ambulanţă, venite să-i acorde primul-ajutor.

Uluitorul caz s-a petrut în municipiul Piatra Neamţ, pe data de 23 martie 2023, în jurul orei 11.30. În acel moment, femeia a intrat într-un magazin cu specific pescăresc, dorind să cumpere ceva, când i s-a declanşat travaliul. A reuşit să ajungă până la toaletă, născând în scurt timp.

Patroana magazinului, când şi-a dat seama ce se întâmplă, a sunat o cunoştinţă, care lucra la Serviciul de Ambulanţă, iar aceasta, în timpul liber fiind, a ajuns imediat acolo. A ajutat-o pe femeia care născuse, solicitând la magazin un echipaj cu medic şi prevăzut cu un incubator.

„Cred că Dumnezeu a avut grijă de acest nou-născut, pentru că el s-a născut în prezentaţie pelvină şi a căzut în toaletă cu picioarele înainte, altfel, probabil, s-ar fi înecat. Doamna susţine că nu ştia că este însărcinată, dar este la cea de-a cincea naştere“, a precizat, pentru Zch.ro, Radu Roibu, purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă.

Autosanitara a transportat mama şi noul născut la Secţia Obstretică - Ginecologie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Neamţ, cei doi fiind în afara oricărui pericol.

Noul venit pe lume este un băieţel, care are trei kilograme. Cea care i-a dat viaţă nu era în evidenţele vreunui medic ca fiind însărcinată.

În Neamţ, luna trecută, s-a desfăşurat o campanie intitulată „Protejează-ţi sănătatea! Sănătatea reproducerii - dreptul şi responsabilitatea ta“, cu scopul de a creşte nivelul de informare despre serviciile de planificare familială şi a metodelor contraceptive, pentru a evita ca tinerele să devină victimele unei sarcini nedorite.

În judeţ, la cabinetele medicilor, în 2021 au fost luate în evidenţă 10 gravide cu vârsta sub 15 ani (4 din mediul urban şi 6 din rural), în creştere faţă de 2020 când au fost luate în evidenţă 7 gravide sub 15 ani (3 din urban şi 4 din rural). În primele 9 luni ale anului 2022 au fost luate în evidenţă 10 gravide sub 15 ani (6 în rural).

În ceea ce priveşte gravidele între 15 şi 19 ani, situaţia se prezenta astfel: în 2021 erau 225 de gravide, în creştere faţă de 2020, când au fost luate în evidenţă 206. În primele 9 luni din 2022, au fost înregistrate 177 gravide, cu vârsta între 15 şi 19 ani.

Însă, după cazul petrecut joi, 23 martie 2023, la Piatra Neamţ, se poate spune că metodele contraceptive sunt o necunoscută şi pentru adulte.