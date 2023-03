Bursucii şi un detectorist au scos la lumină un tezaur milenar, cu sute de monede. Unde era îngropat

Bursucii şi un detectorist au scos la lumină un tezaur milenar, care era îngropat pe un deal din Neamţ. Detectoristul a stabilit un record, descoperind două comori în decurs de câteva zile.

Despre Stelian Chiriac se poate spune că este printre cei mai norocoşi detectorişti români. Hazardul a făcut ca el să descopere, în doar două zile, tot atâtea tezaure romane, unul format din 209 denari, iar al doilea din 408 monede de acelaşi fel, pe dealul Balaurul, undeva aproape de municipiul Piatra Neamţ.

Nemţeanul locuieşte în comuna Gârcina şi norocul i-a surâs, prima dată, pe 12 martie 2013, iar apoi, şapte zile mai târziu, pe 19 martie. Comorile nu au găsite într-un singur loc, ci erau în vase de ceramică îngropate la o distanţă de circa 300 de metri unul de altul, undeva la poalele pădurii de pe culmea menţionată.

„Poate-s norocos, cine ştie... Nici mie nu-mi venea să cred ce se întâmplă. Două descoperiri într-un timp aşa de scurt...“, afirmă, parcă oarecum descumpănit, Stelian Chiriac. După ce a găsit primele monede, 190 la număr, n-a avut stare şi s-a întors la locul „faptei“, dând peste alte 19. Iar duminică, pe 19 martie, a venit a doua mare descoperire, fiind ajutat de... bursuci.

„În locul acela este o vizuină de bursuci. Se vedea pământul afânat aruncat afară, iar la un moment dat am văzut câteva monede, vreo şase-şapte. Cum aparatul indica că ar mai fi ceva, l-am sunat pe băiat să vină să mă ajute la săpat, pentru că eu nu pot face acest lucru deoarece mă chinuie o afecţiune“, a declarat, pentru cotidianul „Adevărul“, Stelian Chiriac.

Monedele fuseseră depozitate într-un vas, dar acesta nu mai era întreg. Despre primele fragmente a crezut că sunt bucăţi de pietre, dar a realizat că este ceramică prelucrată după ce observat conturul clar al fundului vasului. Şi apoi, încet-încet, împreună cu fiul, Răzvan, a scos la lumină, cele 408 monede peste care dăduseră, mai întâi, bursucii.

„Proastă socoteală“

Luni, nemţeanul a înştiinţat Primăria Gârcina, aşa cum prevedea legislaţia, despre noul tezaur milenar şi ieri, 21 martie, la primele ore ale dimineţii s-a prezentat la sediul Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Neamţ, predând monedele pe care sunt „bătute“ chipurile mai multor împăraţi: Traian, Nerva, Otho, Vespasian, Domiţian, dar şi chipuri feminine.

Stelian Chiriac a precizat în procesul verbal de predare-primire că vrea să primească recompensa pe care statul o dă pentru astfel de descoperiri, care e de circa o treime din valoarea stabilită de experţi. Din păcate, de câţiva ani, Consilul Judeţean nu a mai alocat fonduri pentru expertizarea tezaurelor găsite.

Astfel, nu pot fi expuse la Complexul Muzeal Naţional Neamţ. Interesate de ele au fost reprezentanţii muzeului din Vaslui, lucru care-l intrigă pe Chiriac: „Proastă socoteală! Adică pe la Vaslui sunt bani, la noi nu. Nu-i vorba de recompensă, dar de ce să nu se spună, de vreun nepot «uite ce-a descoperit nebunu de bunic, atunci când umbla pe dealuri»“.

Chiriac este la primele experienţe cu un detector de metale, ustensilă pe care o are de foarte puţin timp. A cumpărat-o în luna ianuarie a acestui an, iar după ce a obţinut autorizaţia de la Poliţie s-a apucat de „treabă“ prin februarie. Are doar vreo zece detecţii la activ, iar până la marile descoperiri găsise doar cartuşe şi monede din vremea regalităţii şi a perioadei comuniste.