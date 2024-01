Zăpada a stârnit un adevărat război în Iaşi. Se cere demisia conducerii Companiei de Transport Public

Ninsorile care au căzut în ultimele zile peste judeţul Iaşi au provocat un adevărat război, mai ales din cauza traficului rutier îngreunat. Principala nemulţumire a ieşenilor este, poate, felul în care a funcţionat transportul în comun.

Din cauza condiţiilor meteorologice, multe tramvaie şi autobuze nu au mai putut circula, iar călătorii au aşteptat, în ger şi viscol, ore în şir în staţiile din oraş.

Se cere demisia conducerii CTP Iaşi

Din cauza acestei situaţii, USR Iaşi a emis un comunicat de presă prin care solicită demiterea conducerii Companiei de Transport Public Iași. Gruparea politică susţine că o astfel de situaţie este de neacceptat şi că CTP a transformat Iaşul într-un oraş sinistrat, blocat, în care transportul în comun este nefuncţional.

,,Poate mai bine de o sută de mii de ieșeni sunt de câteva zile victimele unui sistem administrativ iresponsabil, iar CTP Iași a devenit o companie de întins capcane, în loc să fie o societate care să ofere servicii publice de calitate. Acești indivizi cuibăriți în confort, care iau decizii remote, cu indemnizații de șef de stat, trebuie demiși și aceasta este opinia a mii de ieșeni care s-au pozat degerați în stații, așteptând să fie preluați de mijloace de transport în comun. Numai că ele au tras pe dreapta fiind bune doar de fotografiat, în nămeți. Oamenii sunt disperați, îngrijorați, prizonieri în propriul oraș și o astfel de pasivitate a administrației Chirica nu poate fi tolerată. Peisajul urban sinistru în care fiecare trebuie să gândească o strategie de mobilitate este opera PNL care în loc să dezvolte serviciile, sufocă municipiul și pedepsește locuitorii care par obraznici când cer soluții”, a declarat senatorul Marius Bodea, candidatul USR la Primăria Iași.

Ce măsuri puteau fi luate?

USR Iași consideră că trei măsuri erau esențiale pentru ca CTP să fie pregătită pentru un sezon geros, cu multă zăpadă. Astfel, este menţionat că firul contact trebuia gresat cu vaselină înainte de valul de frig, pentru ca el să nu se contracte și să se rupă. Totodată, este menţionat faptul că sistemele de încălzire a macazurilor nu au fost întreținute și nu funcționează, motiv pentru care macazurile s-au colmatat și au înghețat. Un alt aspect evidenţiat este că nu există tramvai cu plug care să curețe liniile de gheață și să permită astfel deplasarea în condiții optime.

Citește și: Întârzieri majore ale zborurilor de pe Aeroportul Internaţional Iaşi din cauza zăpezii și viscolului

,,Nu este posibil ca Ieșenii să rămână sinistrați pe arterele de circulație blocate, pentru că nu există noțiunea de deszăpezire! Din orice unghi, Iașul pare un oraș părăsit de autorități, pentru că acesta este adevărul: administrația actuală este una dăunătoare, ruptă de realitatea Iașului, incapabilă să gestioneze transportul urban. Conducerea CTP trebuie demisă și înlocuită cu oameni care își iau în serios atribuțiile și noțiunea de a fi în slujba comunității. Dacă astfel de incompetenți mai sunt protejați în funcții, înseamnă că cineva chiar vrea răul ieșenilor. Oamenii se simt de parcă sunt asediați, am devenit claustrofobi într-un oraș presat de prezența unor incompetenți la butoane. Drumul spre casă, spre școală, spre serviciu este un coșmar, este prizonierat curat în trafic, în orice mijloc de deplasare. Stațiile sunt pline, nimeni nu mai poate avea răbdare, ambulanțele sau pompierii nu pot ajunge la intervenții", a precizat Filip Havârneanu, președintele Organizației Municipale a USR Iași.

Atac la conducerea CTP şi la conducerea primăriei

Conducerea USR Iaşi a făcut precizări şi cu privire la conducerea oraşului.

,,Rușine acestor indivizi care au paralizat Iașul prin deciziile proaste și indiferența lor față de sarcinile pe care le au! Municipiul nostru are nevoie urgentă de aleși harnici, ancorați în realitate, săritori, de oameni de cuvânt care nu se ascund după draperia din birou pe timp de criză. Iașul are nevoie de un primar care știe de are de făcut la orice oră și care ține cu cetățenii, nu cu hoții pe care îi îndoapă cu Cash, ca să fie bine afacerile din spatele funcției!”, a adăugat președintele Organizației Municipale a USR Iași.

Ce spune conducerea Iaşiului

Contactat de către reporterii ,,Adevărul", primarul Mihai Chirica a reacţionat la solicitarea celor de la USR.

,,Am un singur răspuns: transportul în comun, în perioada acestor trei zile, a funcţionat la fel ca şi domnul senator Bodea în Parlamentul României: greoi, ineficient şi cu foarte multe nemulţumiri. În cursul dimineţii de astăzi am avut două întreruperi de reţea, prin contracţie, în zona industrială, care au fost remediate în aproximativ o ora. Ruperile au avut loc la punctul minim de temperatură, după nu au mai existat astfel de situaţii. Am mai avut blocaje din cauza parcărilor ilegale, dar am reuşit să degajăm traficul cu ajutorul poliţiei. Totodată, am avut un TIR care a derapat pe Bucium şi a ţinut în loc autobuzele care mergeau spre Păun. În rest, nu au mai existat întreruperi. Parcul a ieşit, la primele ore ale dimineţii, cu 57 de tramvaie şi 83 de autobuze. Nu au existat probleme de pornire, nu au fost înregistrate coliziuni", a precizat primarul Iaşiului, Mihai Chirica.