Sănătate second hand. Situația disperată de la Ambulanţa Iaşi, cu mașini casate și sute de mii de kilometri parcurși

Zeci de ambulanțe din România au mers sute de mii de kilometri și pun în pericol viața pacienților la fiecare transport. La Iași, sunt recondiționate și pregătite să salveze vieți mașini care în alte județe sunt puse pe lista pentru casare: vechi de 15 ani și cu peste 600.000 de kilometri parcurși.

Serviciul Județean de Ambulanță (SAJ) Iași se confruntă cu un fenomen îngrijorător: parcul auto învechit și insuficient în fața unui val constant de cereri de intervenție de urgență. Pentru a face față solicitărilor populației, ambulanțierii din Iași sunt nevoiți să utilizeze mașini care, altfel, ar fi fost casate de alte servicii din țară. Această situație pune în pericol capacitatea de intervenție rapidă, sigură și eficientă în situații de urgență, spun chiar angajații SAJ Iași.

Cinci astfel de vehicule primite din donații au ajuns pe banda de reparații, la Iași, pentru ca mai apoi să fie folosite pentru salvarea de vieți omenești. Ambulanțele noi sunt istorie în Capitala Moldovei. Iașiul nu a mai primit ambulanțe noi de mai bine de patru ani. Acum, cinci autosanitare care urmau să fie casate în alte județe au ajuns la SAJ Iași, trei aduse din Galați și două din Olt.

Mașinile din Galați au trecut prin atelierul de reparații și acum sunt folosite la intervenții. Celelalte două, aduse din Olt, sunt într-o stare avansată de degradare și necesită atenție suplimentară. Acestea vor fi preluate de mecanicii Serviciului Județean de Ambulanță Iași pentru a fi supuse unui proces de recondiționare intensivă.

„Le-am primit de la SAJ Olt și le vom introduce în sistemul operativ în următoare perioadă. Momentan, sunt într-un proces de recondiționare”, subliniază Vasilică Grădinaru, șef Serviciu Tehnic - SAJ Iași. Cele cinci mașini au 15 ani vechime și au parcurs aproape 600.000 de kilometri până acum.

Sănătatea, în comă

Serviciul de Ambulanță Iași are 61 de mașini pentru cazurile urgente, mai bine de jumătate dintre acestea depășesc limita de casare. Mircea lucrează ca ambulanțier de șase ani și conduce o mașină care are la bord 640.000 de kilometri.

„Încercăm să o menținem în stare de funcționare, ca să facem față serviciului de urgență. Ținând cont că este o mașină care lucrează 24/24... ce siguranță poți avea pe o caroserie cu peste 600.000 km?”, spune Mircea Basarab, ambulanțier Iași.

În județul Iași, la sfârșitul anului 2023, cinci autospeciale arătau în bord cifra „999.999”, maximul de caractere permis de ecranul care afișează kilometrajul, semn că toate au peste un milion de kilometri parcurși.

„În anul 2023, am primit ambulanțe doar pentru transport, nu și pentru urgențe. Pentru urgențe, cele mai noi sunt cele din anul 2020. Circa 45 la sută din ambulanțele din cadrul SAJ Iași ar trebui casate, iar aproape 50 la sută au rulaj de peste 400 de mii de kilometri, ceea ce înseamnă că îndeplinesc norma de casare, cinci ambulanțe au chiar peste un milion de kilometri. Trebuie să le utilizăm așa, deoarece nu avem altă soluție, facem reparații, ținem cu dinții de ele, încercăm să remediem orice, pentru că nu avem, deocamdată, altele noi. Situația este, într-adevăr, disperată”, a declarat dr. Angela Hristea, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

Potrivit șefului serviciului tehnic de la SAJ Iași, Vasilică Grădinaru, o ambulanță intră în service, în medie, de cel puțin trei ori pe lună pentru probleme la sistemul de frânare sau pentru înlocuirea unor piese care se uzează. S-a ajuns chiar în situația ca pentru reparația lunară a unor ambulanțe cheltuielile să fie mai mari decât rata lunară pentru o mașină nouă.

Deoarece peste 50 la sută din autospecialele din cadrul SAJ Iași îndeplinesc norma de casare, se investesc 12 milioane de lei în serviciile de reparare a ambulanțelor.

„Am avea nevoie de cel puțin 80 de ambulanțe noi, de tip B și C, pentru a le înlocui pe cele care n-ar mai trebui utilizate. Cele mai utile și cele mai utilizate sunt cele de tip C și B, deoarece acestea asigură asistență medicală de urgență, ele sunt dotate corespunzător, au aparatură medicală, dar sunt necesare și ambulanțele de tip A, deoarece în ultima perioadă avem foarte multe solicitări de transport”, a explicat dr. Marlena Crihan, director medical SAJ Iași.

Ambulanțele din România, „cadavre” pe patru roți

La nivel național, în 2023, serviciile de ambulanță județene din România împărțeau aproximativ 2.600 de autospeciale. Jumătate din acestea, adică 1.352, mai vechi de zece ani.

„Lucrăm cu ambulanțe încă din generația 2007. În acest moment, lucrăm cu un procent de 25%, care, să zic așa, rotunjit, corespund din punct de vedere tehnic și al vechimii. În rest, lucrăm cu ambulanțe vechi și depășite, așa cum spuneam”, a precizat Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale „Ambulanța”.

Conform legii, o ambulanță se casează atunci când vechimea ei depășește cinci ani sau kilometrajul de 300.000 de kilometri.

„Am luat legătura cu autoritățile locale și centrale. Am luat legătura cu Ministerul Sănătății. Toată lumea știe de această situație. Doar că achiziția de ambulanțe se poate face centralizat de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență”, a conchis dr. Angela Hristea, managerul Serviciului de Ambulanță Județean Iași.