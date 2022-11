Saloane animate la Spitalul de Infecțioase Iași. Personaje de poveste și așternuturi colorate pentru micii pacienți

Cadrele medicale de la Iași au decis să dea o pată de culoare, la propriu, saloanelor din Spitalul de Boli Infecțioase în care sunt îngrijiți copiii internați cu afecțiuni.

Rezervele și saloanele în care sunt îngrijiți copiii internați cu afecțiuni din spectrul infecto-contagios au căpătat o pată de culoare. Se întâmplă la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, acolo unde starea de spirit este foarte importantă, mai ales pentru cei care se află în suferință - cu atât mai mult cu cât discutăm de micii pacienți.

„Am animat pereții cu personaje pentru un ambient plăcut, cu elemente din natură pentru că știm cât de mult le place celor mici să se bucure de aerul curat și să interacționeze cu necuvântătoarele. În echipe, personalul medical și auxiliar din fiecare secție, în care am început amenajarea, s-a îngrijit ca fiecare personaj să aibă rol în poveste, s-au implicat ca de fiecare dată în tot ceea reprezintă grija față de pacient indiferent de vârstă. Am completat nota de de veselie cu așternuturi colorate pentru a-i ajuta pe cei mici să se simtă într-un mediu cât mai plăcut”, spun reprezentanții unității medicale.

Inițiativa cadrelor medicale a prins deja contur în trei din cele şase secții ale spitalului în care există paturi destinate copiilor și însoțitorilor acestora.

„Scopul nostru este de a extinde veselia în toate secțiile, cei mici împreună cu mămicile să lase grija suferinței în mâinile noastre, iar mediul în care sunt nevoiți să urmeze tratamentul să fie o sursă de optimism și bună dispoziție. Boala nu este motiv de veselie, însă tratamentul nostru depășește granițele științei, regulilor și protocoalelor, atunci când este vorba de empatie, alinare și grijă pentru fiecare pacient în parte”, afirmă dr. Ionuț Nistor, managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iași.

Pictură murală stradală uriaşă

Totodată, amintim faptul că în perioada pandemiei de coronavirus doi artişti stradali au decis să picteze zidurile unei case din apropierea Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi, pentru a transmite astfel un mesaj de solidaritate cu personalul medical.

Pentru a transforma 130 de metri pătraţi din zidul unei case într-o capodoperă de artă, artiştii stradali Harcea Pacea şi Kapscrew Kput au folosit peste 100 de sprayuri cu vopsea de diferite culori. Casa se află peste drum de poarta Spitalului de Boli Infecţioase din Iaşi.

„Ideea artiştilor este de a-i înveseli pe cei din spital, de a induce un pic de culoare într-o perioadă în care suntem trişti şi îngrijoraţi. Dacă în aceste momente vedem un perete vedem cu puţină culoare, cred că ne aduce puţină speranţă şi ne dă siguranţa că totul va fi bine. Este greu să locuieşti lângă un spital. Vă spun drept, în momentul în care în fiecare zi auzim sirenele ambulanţelor ne cutremurăm emoţional. Este stresant, este greu, dar ştim că şi pentru cei care lucrează în spital este şi mai greu. Sperăm că prin aceste picturi poate cei care privesc de la ferestrele spitalului spre casa noastră o să aibă impresia de siguranţă, de <OK, va fi bine>”, spunea Ana Maria Nazarie, proprietara imobilului.

După declararea stării de urgenţă, unitatea medicală a devenit centrul unde au fost internate persoanele diagnosticate cu COVID-19 din toată regiunea.