Turist dezamăgit de Thassos: „Această insulă minunată nu merită tratată ca un gunoi...la propriu”. Reacțiile internauților

„Insula este extraordinar de murdară”, a susținut un turist român dezmăgit de insula cea mai populară printre românii care-și petrec vacanțele în Grecia. Păreri pro și contra ale utilizatorilor grupului „Forum Thassos” nu au întârziat să apară.

„Dacă Thassos ar fi fost undeva în România, cred că toată lumea s-ar fi bucurat și ar fi aprobat ce urmează să zic, dar... Insula este extraordinar de murdară”, a sușinut Dragoș, unul dintre utilizatorii grupului Forum Thassos.

În continuare, el a exemplificat: „Gunoaie pe marginile drumurilor, gunoaie în spațiile verzi, gunoaie peste tot, inclusiv în zonele arheologice. De fapt, Poarta lui Zeus, printre cele mai importante obiective istorice de pe insulă, este peste drum de groapa de gunoi din Limenas și e plină de resturi menajere”, spune românul



După părerea lui, problemele nu se opresc aici.

„Exceptând partea de vest a insulei, drumurile sunt proaste și neîntreținute. Multe clădiri din Limenas (și nu doar) se află în stare jalnică, părăsite și focare de infecție. Animalele (mai ales pisicuțele) nu sunt sterilizate, ceea ce duce la înmulțirea lor necontrolabilă”, a detaliat el.

„Autoritățile sunt complet depășite”

„E una dintre destinațiile de suflet pentru sute de mii de români și totuși se pare că autoritățile sunt complet depășite”, este de părere românul.

Thassos aparține legal de Prefectura Kavala. „Știu că sunt niște probleme administrative, dar totuși! Am simțit că trebuie spuse și aceste lucruri, poate cineva "de sus", din partea comunității grecești, se va sesiza. E mare păcat, această insulă minunată nu merită tratată ca un gunoi...la propriu.”

„Thassos NU este doar ce ai spus tu”

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară.

„Ca o concluzie: cine tratează insula ca pe un gunoi, își asumă consecințele. Din fericire, Thassos NU este doar ce ai spus tu în postare - pentru că presa o să preia, cel mai probabil, postarea ta de bun simt și o să o transforme în reclamă pentru Costinești, indirect. Te rog să faci și câteva postări cu ce ți-a plăcut în Thassos, de ai revenit a nu știu câta oară pe insulă. Tu ai vrut să iți spui of-ul într-un mod decent, pertinent și neutru despre ce ai observat tu că nu e tocmai ok aici, însă insula are și alte lucruri care iți plac. Și nu doar ție”, a precizat Dan Adrian Drăgan, administratorul forumului.

Adrian, un turist care a fost pentru prima dată pe insulă, îi dă dreptate lui Dragoș:

„Nu sunt hater, dar susțin cele spuse în postare. Am rămas dezamăgit de mult prea lăudatul "Thassos". Am fost anul acesta pentru prima oară. Am văzut, nu îmi mai trebuie a doua oară. Și nu, nu sunt de vină doar Grecii. Ei sunt de vină pentru drumurile în care mi-am rupt o roată, pentru că nu m-am simțit în siguranță o clipă pe insulă și am stat cu ochii pe mașină ca pe butelie, pentru că poliția era prezentă doar unde nu era nevoie de ea, iar unde era nevoie era de negăsit.”

„Thassos a devenit un fel de Costinești combinat cu Eforie”

El susține că o parte din vină o poartă și turiștii care ajung aici. „Toți cocalarii care umpleau litoralul românesc au descoperit că e aproape și poate chiar mai ieftin în Thassos. Populat în proporție de peste 60-70% de români în sezon, Thasos a devenit un fel de Costinești combinat cu Eforie. Eu unul prefer zonele în care sunt cât mai puțini Români, iar cei care sunt nu te fac de râs. Acum na, gusturile nu se discută. Probabil că eu am trecut de etapa aceea în care să îmi placă îmbulzeala, manelismul, cocalareala și lipsa bunului simț.”

Sunt și membri ai grupului care îl contrazic pe Dragoș.

„Mai taie...dă-le naibii...chiar aseară am condus din Panagia în Limenaria, e perfectă șoseaua, iar gunoaie sunt, dar nu cum le descrii tu. Iar gunoaiele ne îngroapă ȘI pe noi în țară. ȘI noi contribuim la dispersarea gunoaielor ...”, a susținut Patricia.

„Serios? Doar asta înseamnă Thasos?? Dar apa, plajele, peisajul nu ajută cu nimic ?? Stăm să le căutam gunoiul? NU EXISTA COMPARAȚIE ÎNTRE ADEVĂRATUL GUNOI DE LITORAL ROMÂNESC ȘI GRECIA. Ce naiba, ne-am prostit cu totul??!!!”, a intervenit Mihaela.