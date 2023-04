Miracolul credinței. S-a trezit din comă după 23 de zile. „Am vrut să trăiesc” VIDEO

Andreea, o studentă la Medicină, a stat 23 de zile în comă după ce a suferit un accident. Tatăl ei, care este preot, mergea zilnic la patul de spital și se ruga.

Andreea Iordăchescu este studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa" din Iași. În anul 2021, pe 10 februarie, a suferit un accident grav de ATV. A stat 23 de zile în de comă de gradul patru.

„Nu am avut șansă de viață. Eu am vrut să lupt să trăiesc, mi-am dorit să fiu în viață și după a 23-a zi m-am trezit și am început să plâng”, spune Andreea.

Tatăl studentei, care este preot la biserica din Ezăreni, își amintește că medicii nu-i mai dădeau nicio șansă fetei. „Singura scăpare de care ne-am agățat a fost credința”, spune părintele, citat de Antena 3 CNN.

În fiecare dimineață, preotul făcea Liturghia și Maslul, iar fata își amintește că, deși era pe spatul de spital în comă, simțea că merge la biserică. „Eu visam că mergeam la biserică”, mărturisește Andreea, care acum urmează tratamente de recuperare.

Medicii Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași spun că tânăra a primit o a doua șansă la viață, iar speranțele au venit după eforturile echipelor medicale.

După o lungă suferință, Andreea a reușit să își revină miraculos, iar în anul 2022 Andreea a mers în secția de ATI a spitalului pe propriile picioare și le-a mulțumit medicilor.

“Andreea este propria ei minune. A venit în spital cu un traumatism cranio-cerebral grav, a stat în comă o lungă perioadă de timp, iar datorită dorinței ei de a trăi, dorința ei de a face facultate și de a-și vedea părinții a rămas în viață. A fost într-un moment critic. Efortul a fost mare, în primul rând din partea ei, a fost mare și din punct de vedere al echipei medicale pentru că au fost implicate toate resursele pentru a-i da cele mai mari șanse de supraviețuire. Iar faptul că astăzi este studentă în anul trei și și-a reulat cursurile este cea mai mare mulțumire pe care o poți avea ca medic atunci când pacientul care vine să-ți mulțumească”, spune Conf. Univ. Dr. Lucian EVA, manager Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași.