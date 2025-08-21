Bărbat reținut după ce a omorât câinele vecinului care i-a mâncat o pasăre din gospodărie

Un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din comuna Izvoarele, a fost reţinut de poliţişti după ce ar fi ucis un câine care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie.

"La data de 20 august a.c., poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie, din comuna Izvoarele, judeţul Giurgiu, cu privire la faptul că vecinul său ar fi ucis un câine. Din primele cercetări, a reieşit faptul că, la data de 20 august a.c., ora 13.00, un bărbat, de 56 de ani, ar fi surprins, în curtea locuinţei sale, un exemplar canin, care i-ar fi omorât o pasăre din gospodărie. Ulterior, acesta ar fi ucis exemplarul canin cu un obiect contondent din lemn", se arată într-un comunicat de presă, emis joi, de IPJ Giurgiu.

Pe baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, bărbatul bănuit de săvârşirea infracţiunii de uciderea animalelor cu intenţie, fără drept, a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unităţii de parchet competente cu propuneri procedurale.