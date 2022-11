Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz din Galați, reabilitată. Este locul unde se organizau serbări comuniste

După ce ani de zile a fost vandalizată, statuia lui Ion Vodă cel Viteaz ridicată pe Dealul Roşcanilor din Galați, în amintirea ultimei bătălii a voievodului ucis aici, va fi în sfârșit restaurată.

„Lucrarea monumentală de la Roșcani, reprezentându-l pe Ioan Vodă cel Viteaz, domnitorul Moldovei, are nevoie de restaurare. Am făcut un parteneriat cu Primăria Băneasa și Muzeul de Istorie și am depus spre finanțare, în cadrul unui program al Institutului Național al Patrimoniului, un amplu proiect pentru a realiza într-o primă fază toate expertizele tehnice de care avem nevoie”, a anunțat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Monumentul a fost realizat de către sculptorul brăilean Gheorghe Turcu cu prilejul împlinirii a patru veacuri de la uciderea voievodului în bătălia de la Roșcani, fiind amplasat în anul 1976, pe platoul de lângă pădurea Breana de lângă Roşcani. Are o scară cu 28 de trepte, un soclu de 6 metri înălțime, placat cu travertin, și o statuie a lui Ioan Vodă cel Viteaz de 4,5 metri.

Turnarea în bronz s-a realizat la Combinatul Fondului Plastic din Bucureşti. Pe platforma în două terase, spre care urcă o scară monumentală, se află soclul de forma unei prisme pătrate, din beton placat cu travertin. Ioan Vodă cel Viteaz este prezentat în picioare, cu mâna dreaptă pe mânerul sabiei pe care se pregăteşte s-o scoată din teacă.

Parade şi serbări comuniste, la statuia lui Ioan Vodă

Înainte de Revoluţie, la monument se organizau festivităţi cu elevi aduşi din tot judeţul Galaţi. În fiecare an, pe platoul statuii avea loc Sărbătoarea Bujorului, petrecere câmpenească la care se adunau toţi sătenii, dar şi mari şefii de partid. Toate aceste parade şi serbări comuniste implicau ample acţiuni muncitoreşti de întreţinere a monumentului.

După 1989, statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz a prezentat interes doar pentru hoţii de piatră şi de fier, fiind vandalizată în mod sistematic. S-au furat travertinul cu care e placat soclul, s-au furat toate părţile metalice de la părculeţul acum devastat, s-a furat până şi placa din bronz aferentă monumentului.

Cine a fost Ioan Vodă cel Viteaz

Cunoscut în epoca medievală pentru curajul şi dârzenia în luptă, Ioan Vodă cel Viteaz (1 ianuarie 1521 – 14 iunie 1574 , Roșcani, Galați), voievod al Moldovei în secolul al XVI-lea, s-a remarcat prin abilităţile sale politice şi strategice.

Domnitorul a cucerit o serie de fortificaţii importante pentru ţara Moldovei, impresionând lumea medievală prin victoriile sale împotriva turcilor. El a luat o serie de măsuri în favoarea oamenilor de rând şi creşte avuţia ţării.

Bun strateg pe câmpul de luptă şi apărător al meleagurilor ţării Moldovei, Ioan Vodă cel Viteaz, care impresiona în bătălii prin forţa sa fizică, este ucis şi rupt în bucăţi de turci.