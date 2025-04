Un elev de clasa a II-a a avut o răbufnire și a spart geamul clasei în timpul orei. Poliția a intervenit la fața locului

Un elev de doar 9 ani, de clasa a II-a, a spart cu pumnii geamul de la ușa clasei și ar fi avut un comportament agresiv față de cadrul didactic în Târgu Mureș. Poliția municipiului Târgu Mureș a intervenit marți, 15 aprilie, a intervenit în urma acestui incident produs în timpul unei ore de curs.

Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș, incidentul a fost semnalat la ora 11:05 de către reprezentanții unității de învățământ. Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că elevul s-a rănit în urma spargerii geamului și a manifestat un comportament violent, fără ca alți colegi să fie agresați fizic sau să sufere leziuni.

Minorul a primit îngrijiri medicale la cabinetul școlii, iar un echipaj de urgență a fost solicitat prin apel la 112. Tăietura suferită nu a fost gravă, însă conducerea școlii a decis alertarea autorităților pentru a preveni orice pericol și pentru a gestiona corespunzător situația.

„A fost o situaţie conflictuală în care un elev de clasa a II-a a avut o răbufnire, dar, trebuie subliniat, nu s-a întâmplat nimic grav, iar copilul nu a agresat colegii. În timpul incidentului, el a dat cu pumnul în geamul de la uşa de clasă şi acesta s-a spart. Din nefericire, a suferit o tăietură de la cioburile sticlă. Imediat, am chemat poliţia, iar elevul a fost dus la cabinetul medical pentru a primi îngrijiri. Tăietura nu a fost gravă, dar am considerat că este important să implicăm autorităţile pentru a asigura siguranţa tuturor. Am contactat şi părinţii, iar mama elevului a fost informată şi a venit la şcoală. Este important să menţionez că toată lumea este în siguranţă, iar toate autorităţile au fost alertate, inclusiv apelul la 112. Ne asigurăm că situaţia este gestionată corespunzător”, a declarat directoarea școlii, Maria Gliga, citată de Agerpres.

Polițiștii s-au autosesizat pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și distrugere, iar cercetările sunt în desfășurare, sub supravegherea unității de parchet competente, pentru a clarifica toate împrejurările incidentului.