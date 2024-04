„Prințesa Covurluiului“, vinul românesc cu gust de pâine prăjită, miere și nuanțe de chihlimbar

„Prințesa Covurluiului” este un vin românesc produs pe dealurile Bujorului, la Stațiunea de Cercetare pentru Viticultură și Vinificație di Galați. Este obținut din strugurii supramaturați ai soiului Riesling italian, în butoaie de stejar, cu gust pâine prăjită, miere și nuanțe de chihlimbar. .

„Prințesa Covurluiului” este un vin creat de cercetătorii de la Stațiunea de Cercetare Viticolă Târgu Bujor, din nordul județului Galați.

Vinul este obținut din strugurii supramaturați ai soiului Riesling italian, înnobilați de putregaiul nobil. Prelucrarea materiei prime s-a realizat prin utilizarea tehnologii mixte, combinând tehnologia tradițională cu cea modernă.

Numele de „Prințesa Covurluiului” este dat de zona unde se produce acest vin, fiind plaiurile fostului județ Covurlui.

„Este un vin de colecție, cu nuanțe nobile și caracteristici organoleptice deosebite care poate acompania desertul la finalul petrecerilor”, susțin cercetătorii de la Stațiunea Târgu Bujor.

Ideea de a produce acest vin a venit în anii 2004-2004, atunci când cercetătorul Aurel Ciubucă a participat la o expoziție de vinuri, la București. Doi ani mai târziu a fost produs vinul „Prințesa Covurluiului”.

„Acolo se prezentau niște vinuri dulci. La un moment, dat a fost refuzată cererea mea de a mi se oferi un degetar pentru degustare, așa cum se obișnuia la acea vreme. (...)Am citit cum se elaborează vinurile dulci și am încercat și noi să supramaturăm struguri din soiul Riesling italian pentru a obține vinuri dulci. (…)Am lăsat strugurii să se supramatureze, i-am recoltat la stafidirea boabelor, din putregai nobil, la o proporție 40-50-60 la sută, în funcție de anii de recoltare. Strugurii au fost lăsați la macerat o perioadă mai lungă pentru a se extrage mustul respectiv”, povestește Aurel Ciubucă, biolog și cercetător științific.

Îmbogățirea strugurilor cu putregai nobil apare frecvent în Dealu Bujorului, ceea ce clasează podgoria Bujoru pentru posibilitatea de a obține vin cu caracteristici similare unor vinuri de renume național și internațional.

„Fiind o zonă secetoasă, cu condițiile prielnice de supramaturare a strugurilor, am încercat să simulez condițiile cât mai bine și să obțin un vin bun, de calitate. Este un vin alb, cu nuanțe de chihlimbar, este supramaturat în butoaie de stejar o perioadă de jumătate de an. Vinul are arome de pâine prăjită, de miere, arome specifice vinurilor licoroase. Este un vin cu arome specifice românești, care este apreciat de degustători și se bucură an de an de aprecieri la concursuri”, susține Aurel Ciubucă.

Recoltarea strugurilor la sfârșitul toamnei s-a realizat la o concentrație de zaharuri de 260-300 g/kg. La recoltare, strugurii se usucă (deshidratați) și se obține o culoare galben-roșie - cărămizie în funcție de gradul de deteriorare a boabelor putregaiul nobil.

„Îmbătrânirea vinului s-a făcut în butoaie noi de stejar de 225 de litri pentru a obține gustul dorit (minim șase luni), în fiecare lună făcându-se degustări pentru a alege momentul potrivit”, explică specialiștii de la Stațiunea de Cercetare.

„Prințesa Covurluiului” a primit mai multe medalii și distinții, cea mai importantă fiind Medalia de aur la Concursul Internațional de Vinuri 2006 din București.