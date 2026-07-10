Video Imagini virale la Galați. Femeile împing autobuzul, bărbații râd de ele și filmează de la terasă

Mai multe femei au pus umărul și au împins un microbuz blocat în mijlocul drumului, în municipiul Galați. În acest timp, bărbații râdeau de ele și le fimau de la terasă.

În imaginile suprinse de un internaut se observă mai multe femei care împing un autobuz de la transportul local, după ce mijlocul de transport s-a oprit în mijlocul drumului.

În timpul acesta, câțiva bărbați, care ar fi putut pune umărul să ajute la pornirea autobuzului, comentează situația, râd și apoi filmează chinul femeilor cu mijlocul de transport.