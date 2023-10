Dreptate pentru Jeny. Moartea subită unei cățelușe capturate de hingheri a stârnit revolta oamenilor

Peste 700 de oameni din Galați au semnat o petiție online prin care cer „Dreptate pentru Jeny”. În urmă cu o lună, cățelușa Jeny a dispărut din zona cartierului în care locuia, fiind luată de hingheri. „Au declarat că a murit subit, fără prea multe explicații”, spun iubitorii de animale.

Pe 1 septembrie 2023, cățelușa Jeny a dispărut din zona Micro 17, orașul Galați. În urmă cu câțiva ani, ea a fost salvată de o femeie cu suflet mare, după ce a fost lovită de o mașină. Din acel moment, Jeny s-a făcut iubită de toți oamenii din cartier. Era îngrijită, sterilizată și deparazitată periodic.

„Jeny era cel mai iubitor câine cunoscut de mine! De o inteligență ieșită din comun, recunoștea și socializa cu mulți oameni din cartierul unde a crescut! Iubea copiii în mod deosebit, se plimba alături de alți stăpâni care își scoteau câinii afară. Ocrotea alți câini comunitari oferindu-le castronul ei cu bobițe. Păzea zona blocurilor unde crescuse și fusese iubită de oamenii care au protejat o și au hrănit-o. Jeny știa ce este recunoștința și își lua rolul în serios de câine de protecție și pază. Nu a fost dresată, dar avea niște calități native și o adaptabilitate extraordinare!”, a scris una dintre femeile, care aveau grijă de Jeny.

Un întreg cartier plânge după Jeny

În ziua în care a dispărut, a început o luptă contra-cronometru pentru căutarea ei. După multe vizite în toate adăposturile de animale și mediatizarea cazului pe rețelele de socializare, un voluntar prezent la adăpostul public a furnizat câteva imagini cu capturile din ziua respectivă. Jeny a fost recunoscută ca fiind capturată de către hingheri, dar prezența ei în adăpost nu este înregistrată și ea nu este de găsit. Angajații au declarat că a murit subit, fără prea multe explicații.

„După ce ne-am plimbat zile în șir pe la adăpostul public, cu poze, cu filmulețe cu Jeny, și toți angajații lor spuneau că nu este acolo, la ultima vizită m-a abordat un domn și mi-a spus că are filmări cu capturile hingherilor pe zile. În înregistrarea de pe data de 1 septembrie am văzut-o pe Jeny. Le-am cerut explicații, le-am spus că vreau să-mi dea câinele. Răspunsul lor a fost sec <a murit>. Era un câine bine îngrijit, deparazitat, sterilizat, sănătos. Nu au vrut să-mi arate dovada că este mort. Am făcut plângere la poliție”, a povestit Laura.

După ce cazul a fost amploare pe rețelele de socializare și nu au primit răspuns de la autorități, oamenii au inițiat o petiție online, în care cer „Dreptate pentru Jeny”.

„Dorim explicații și dovezi clare asupra acestui caz și dorim să oprim astfel de orori!. Ne dorim ca oamenii care au fost implicați în capturarea, maltratarea și omorârea cățelușei Jeny și mușamalizarea acestor acțiuni să fie trași la răspundere. Suntem de părere că din momentul în care cei de la Ecosal capturează un câine, aceștia sunt direct responsabili de sănătatea și bunăstarea acestui cățel până la termenul legal de 14 zile. Din moment ce legea a fost încălcată (de foarte multe ori), dorim să se ia măsuri legale”, spun semnatorii petiției.

De asemenea, initiatorii petiției mai vor ca „animalele să fie protejate, iar amenzile pentru cruzime să fie la fel de usturătoare cum sunt în celelalte țări europene civilizate”.

Poliția a deschis un dosar penal

Mai multe persoane au depus sesizare la poliție, iar în acest caz a fost deschis un „dosar penal pentru infracțiunea de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept”.

„În urma sesizărilor depuse, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Galați au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de ucidere a animalelor, cu intenție, fără drept, iar cercetările sunt continuate sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Galați”, a transmis IPJ Galați.