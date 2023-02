Donații pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria. Unde pot fi făcute și ce se poate dona

Asociația pentru Onestitate și Mobilizare organizează o campanie umanitară pentru strângerea de alimente și produse de strictă necesitate pentru locuitorii din Turcia și Siria care se află în zonele afectate de cutremure.

Asociația pentru Onestitate și Mobilizare și Dana Hâncu, o voluntară din Galați cunoscută pe plan local și național pentru campaniile sale, organizează o acțiune de strângere de alimente și produse de strictă necesitate pentru victimele cutremurelor din Turcia și Siria care suferă de frig și de foame.

„Se pot dona alimente neperisabile (exclus produse făcute în casă), apă potabilă, produse de igienă, pături și saci de dormit. Donațiile trebuie ambalate în cutii și etichetate astfel: alimente, pături, produse de igienă”, explică Dana Hâncu.

Persoanele care doresc să doneze pot duce alimentele și produsele la Căsuța Strumfilor din Galați - Atelier de creativitate & After School și la Asociația Militarilor Veterani din Galați.

Persoanele de contact sunt Ana Chistol (0721.343.726) - Căsuța Strumfilor, strada Oradea nr 1 din Galați, iar pentru Asociația Militarilor Veterani - strada General Eremia Grigorescu nr. 7A din Galați, Adrian (0743.482.563), Dănuț (0753.986.236) și Valerică (0721.615.537).

„Cât studiaţi unghiul în care cade bomba, ajutaţi acolo unde este nevoie“

Dana Hâncu s-a implicat total și în ajutorarea refugiaţilor din Ucraina pentru a le asigura mâncare caldă şi un adăpost deasupra capului.

Ea spunea atunci că românii ar trebui să se implice mai mult, fiecare cu ce poate, în a le da o mână de ajutor acestor oameni şi făcea trimitere la o fotografie publicată pe contul personal de Facebook de către omul de afaceri Ştefan Mandachi, în care se vedeau sute de ucraineni care aşteaptă în frig.

„Când faceţi analize politice de sub plapumă sau la căldura dată de centrala pe gaz, să aveţi în minte imaginea asta. De vineri, eu am mâncat abia azi, şi nu pentru că nu am avut ce, ci pentru că nu am avut când. La fel şi colegii mei.

Pentru că am cazat, asigurat mese calde cu mare parte din restaurantele lovite de restricţiile din pandemie (da, şi acum, cei mici au fost la mare înălţime, mă înclin) care au asigurat, gratuit, mâncare caldă mamelor singure cu copii, persoane cu dizabilităţi, bătrâni. Cei care şi-au permis şi-au achitat cazare şi masă, nu au profitat.

Şi da, sunt speriaţi, obosiţi, nervoşi, mulţi nu vorbesc română sau engleză (nici eu nu stau foarte bine la capitolul ăsta, băiatul meu a fost un translator excelent, mulţumesc profesorilor lui de engleză).

Mulţi nu înţeleg de ce sunt ajutaţi, sunt suspicioşi, este normal. Vă rog, cât analizaţi politic şi studiaţi unghiul în care cade bomba, să veniţi să ajutaţi acolo unde este nevoie. Că este nevoie de ajutor. Noapte caldă să aveţi!”, scria Dana Hâncu.