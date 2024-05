Un român care a vrut să răpească un copilaș, bătut crunt în Irlanda

Un român a fost snopit în bătaie la Dublin, pe o stradă, după ce a vrut să răpească un copil.

Potrivit martorilor, românul a încercat să răpească un copil din cărucior, dar localnicii au venit în ajutorul mamei.

Ei l-au prins pe individ și i-au dat o mamă de bătaie pe care o va ține minte în veci, fiind arestat la fața locului.

Femeia se întorcea acasă, de la serviciu, cu copilul ei, în vârstă de numai doi ani. Ea îl luase cu ea la muncă pentru că nu se simțea bine şi a vrut să îl aibă aproape în caz că starea lui se înrăutățește.

"Am intrat în grădina mea, aveam două sacoșe de cumpărături, așa că am lăsat căruciorul chiar acolo unde stai tu, am deschis ușa și am intrat, am pus sacoșele înăuntru și când m-am întors am văzut că un tip a sărit în grădină. Fiica mea se uita la Peppa Pig pe telefon, așa că m-am gândit "încearcă să îi fure telefonul" şi i-am zis "ce faci?", iar el mi-a apucat copilul de braț și mi-a spus "am nevoie de copilul tău", a spus mama bebelușului, potrivit antena3.ro.

Primul instinct al femeii în acel moment a fost să strige după ajutor. Pentru că nu era nimeni în preajmă a decis să îl atace pe român ca să îşi protejeze copilul.

"Nu am avut altceva de făcut decât să îl iau la bătaie, și ăsta e singurul adevăr sincer. Am sărit pe el, să îl lovesc, continuând să strig după ajutor. Nu voiam să plece din zonă pentru că nu voiam să scape aşa uşor", a spus femeia.

În scurt timp, mai mulţi localnici au ajuns la fața locului și l-au încolţit pe român.

Din primele informaţii, românul reţinut de poliţie are probleme psihice. Autorităţile vor decide în perioada următoare dacă îl vor trimite pe acesta înapoi la noi în ţară sau dacă îl vor interna într-un centru medical.