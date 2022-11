Cel mai mare spital din sud-estul țării are un ambulatoriu modern, dotat cu aparatură de ultimă generație

Cel mai modern și nou ambulatoriu de specialitate din sud-estul României a fost inaugurat luni, 28 noiembrie, la Spitalul de Urgență din Galați. Investiția a presupus extinderea și dotarea ambulatoriului, în cadrul unui proiect cu fonduri europene.

Potrivit reprezentanților Consiliului Județean Galați, este vorba despre extinderea și modernizarea Ambulatoriului, în cadrul unei investiții cu fonduri europene, care a presupus construirea unui corp de clădire cu trei etaje, modernizarea fostelor cabinete ale medicilor de familie, achiziționarea de aparatură medicală și amenajarea rețelelor de utilități.

Printre cele mai importante echipamente medicale achiziționate se află un sistem complet de videoendoscopie flexibilă, mai multe ecografe, un topograf cornean și un electroencefalograf computerizat.

Ambulatoriu de specialitate modern, la Spitalul Județean Galați

„Sunt bucuros că am finalizat o nouă investiție în sănătate, care va asigura condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Am construit de la zero o clădire nouă pentru Ambulatoriul spitalului, în care vor funcționa mai multe cabinete, săli de tratament și de investigații medicale. Este o investiție extrem de necesară, având în vedere că mii de oameni sunt consultați lunar în cadrul Ambulatoriului de Specialitate”, a transmis Costel Fotea, președintele CJ Galați.

Noua clădire în care vor funcționa 13 specialități medicale are trei etaje și o suprafață desfășurată de peste 1500 de mp. De asemenea, a fost achiziționată și aparatura medicală necesară pentru noile spații, în valoare de peste 2,1 milioane de lei, iar fostele cabinete ale medicilor de familie au fost modernizate.

„Este o investiție deosebit de necesară din cauza adresabilității foarte mari a cabinetelor de oncologie, diabet, neurologie, ortopedie. Chiar în ultimul an avem înregistrate mai mult de 100.000 de consultații. Aparatura este de ultimă generație, avem spații generoase, sală de așteptare”, a declarat Alina Dobrea, managerul unității medicale.

În noua clădire vor funcționa următoarele specialități medicale: diabet, gastroenterologie, oftalmologie, cardiologie, ginecologie, urologie, radiologie și imagistică medicală, ORL, neurologie, medicină internă, hematologie, ortopedie și oncologie.

„Extinderea acestei policlinici era o urgență, iar Consiliul Județean a înțeles acest lucru. E foarte mare deficitul de medici în țară, avem adresabilitate foarte mare. Medicina se învață greu, într-o perioadă foarte lungă de timp și este foarte impotant să le oferim și specialiștilor tineri condiții bine. Or, condițiile de aici sunt excelente. Ne-am aliniat, ca orice cetru universitar, și avem niște condiții foarte bune aici”, a precizat dr. Doina Voinescu, director medical al Spitalului Județean Galați.

Valoarea investiției a fost de 13.899.789 de lei, fonduri prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

În primele nouă luni ale acestui an, în cadrul Ambulatoriului de Specialitate au fost realizate peste 72.000 de consultații, cele mai multe în cadrul cabinetelor de diabet și oncologie.