Aeroportul de la Galați, faza studiului de fezabilitate. Licitează 22 de firme

Anun╚Ťul licita╚Ťiei pentru noul aeroport Gala╚Ťi-Br─âila a fost f─âcut de pre┼čedintele Consiliului Jude╚Ťean Gala┼úi, Costel Fotea, care, pentru punerea ├«n practic─â a proiectului, a semnat un parteneriat cu Consiliul Jude┼úean Br─âila.

ÔÇ×Facem noi pa┼či pentru ca unul dintre cele mai mari ┼či mai importante proiecte de dezvoltare a zonei Gala┼úi-Br─âila ┼či nu numai s─â devin─â realitate. Au fost depuse dou─â oferte pentru realizarea studiului de fezabilitate, inclusiv pentru studiul de obstacolare, studiul arheologic, studiile de teren ┼či de mediu sau diverse expertize si solu┼úii tehnice privind func┼úiunile aeroportului. Cele dou─â oferte ├«nseamn─â 22 de firme ├«nscrise la aceast─â licita┼úie, fie ├«n asociere, fie ca subcontractan┼úi pentru cei doi ofertan┼úi. Pentru construirea unui aeroport care s─â deserveasc─â aceast─â zon─â a ┼ú─ârii, lucr─âm ├«mpreun─â cu ai no┼čtri colegi de la Consiliul Jude┼úean Br─âila, av├ónd deja semnat un parteneriat ├«n acest sens" a scris pe pagina sa de Facebook pre┼čedintele CJ Gala┼úi Costel Fotea.

Pre┼čedintele forului deliberativ jude┼úean din Gala┼úi a explicat c─â societatea care va c├ó┼čtiga licita┼úia pentru studiul de fezabilitate va trebui s─â ├«l realizeze ├«n mai pu┼úin de un an.

ÔÇ×Urmeaz─â acum o perioad─â de evaluare ┼či analiz─â a ofertelor, dup─â care, dac─â toate condi┼úiile impuse vor fi ├«ndeplinite, vom avea o firm─â care, ├«n mai pu┼úin de un an, trebuie s─â ne spun─â cum va ar─âta aeroportul de la Gala┼úi, inclusiv cu terminal cargo pentru transportul m─ârfurilor. Pentru aceast─â investi┼úie, care este prins─â ├«n Master Planul General de Transport al Rom├óniei, avem ┼či sprijinul speciali┼čtilor de la Autoritatea Aeronautic─â Civil─â din Rom├ónia", a mai spus Fotea.

Aeroportul Gala╚Ťi-Br─âila se va construi ├«n zona Brani┼čtea ┼či va transporta, ├«n special, marf─â. De aceea, proiectul reprezint─â o premier─â na┼úional─â ┼či este promovat ├«n Europa de autorit─â┼úile ┼či politicienii din Gala┼úi ┼či Br─âila. Acesta va fi singurul aeroport din Rom├ónia care va avea activitate principal─â de cargo.

Autoritatea Aeronautică, parteneră în proiect

Autoritatea Aeronautic─â din Rom├ónia a avut discu┼úii anul acesta cu reprezentan┼úii consiliilor jude┼úene din Gala┼úi ┼či Br─âila ┼či va intra ├«n parteneriat pentru construc┼úia unui aeroport regional ├«n zona respectiv─â, a transmis directorul general Nicolae Stoica.

