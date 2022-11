Sportivii clubului Primăriei Focșani, fără salarii din septembrie. Directorul clubului „Nu e așa grav”

Clubul Sportiv Municipal Focșani 2007 a cheltuit încă de la sfârșitul lunii septembrie tot bugetul repartizat pentru anul 2022. Consilierii locali cer o rectificare într-o ședință extraordinară.

De la sfârșitul lunii septembrie, sportivii și antrenorii celor 12 secții ale Clubului Sportiv Municipal Focșani 2007, aflat în subordinea Primăriei, nu și-au mai primit salariile, potrivit contractelor pe care le au.

Motivul principal este că bugetul alocat CSM Focșani 2007 pentru întregul an 2022 a fost epuizat, respectiv 11,350 de milioane de lei, sumă mai mare decât între bugetul anului trecut.

„CSM Focșani nu are bani pentru plata salariilor sportivilor. Ca de obicei, vina e aruncată de la unii la alții, în funcție de culoarea politică. Eu sunt un cetățean care vrea sa afle soluțiile, nu cine poartă vina. Dacă suntem primari, consilieri și alți aleși care reprezintă cetățenii , dacă ne place sa aplaudăm sportivii la victorii, când reprezintă orașul, ar trebui sa avem grijă ca munca de sportiv sa fie respectată. Iar respectarea unor contracte e cea mai bună dovadă de respect. Faptul că în fiecare an apare problema asta a salariilor sportivilor mi se pare halucinant”, spune Gabriela Obodariu, părintele unui sportiv de la CSM Focșani 2007.

Conform conducerii Clubului spune că restanțele către sportivi se ridică la 800.000 de lei.

Singura soluție pentru salvarea situației ar fi o suplimentare a bugetului printr-o rectificare bugetară, numai că până în prezent primarul nu a venit în Consiliul Local cu o astfel de solicitare.

„Noi până acum am cheltuit tot bugetul alocat acestui an, de 11,350 de milioane de lei. Știu că s-a vorbit la începutul anului că alocarea finală va fi de 13,5 milioane de lei, chiar dacă nici acești bani nu ajung până la finalul anului. Avem restanțe la sportivi și antrenori de 800.000 de lei. Primarul știe despre această problemă, discutăm săptămânal, nu e o situație foarte gravă totuși. Sunt alte probleme mai mari în municipiu, transportul public, încălzirea”, ne-a spus Nicuță Oprea, directorul CSM Focșani 2007.

Totodată, CSM Focșani 2007 are restanțe și la furnizorii de servicii. În această situație, este pusă în pericol participarea sportivilor la competiții, știut fiind faptul că Focșaniul are echipă de handbal în Liga Națională, are exchipe de baschet și volei în liga superioară, dar și echipă de fotbal subvenționat integral de la bugetul local.

Consilierii locali din majoritatea politică i-au solicitat vineri primarului să convoace de urgență o ședință extraordinară, pentru plata drepturilor salariale.

„Îi cer domnului Misăilă Cristi Valentin, în calitatea pe care o are de membru în Comitetul Director al clubului, dar și de primar al municipiului, să identifice, de îndată, sumele necesare achitării restanțelor la plata contractelor și asigurării banilor necesari funcționării tuturor secțiilor până la sfârșitul anului. Îi solicit acest lucru deoarece aparatul propriu al primarului are execuția bugetară la zi. Având în vedere cele expuse mai sus, îl somez să convoace o ședință extraordinară, cu caracter de îndată, prin care noi, majoritatea din Consiliul Local Focșani, formată din Partidul Național Liberal și USR, să putem vota și aproba sumele atât de necesare desfășurării tuturor competițiilor sportive”, se arată într-o postare a liderului PNL din Consiliul Local, Victor Dumitru.