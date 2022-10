Scandal la echipa de fotbal din Focșani. Primarul Cristi Misăilă cere demisia antrenorului, acesta refuză

Edilul este revoltat că echipa de liga a treia a obținut un rezultat de egalitate pe teren propriu. Antrenorul susține însă că echipa este în grafic pentru obținerea obiectivului: promovarea în liga secundă.

După perioadă de relativă liniște în sport, mai ales după ce primarul a reușit să-și impună favoritul la clubul municipalității, CSM Focșani 2007, lucrurile sunt pe cale de a se strica din nou.

Asta după ce edilul municipiului, Cristi Valentin Misăilă, a cerut demisia antrenorilor echipei de fotbal CSM Focșani 2007, după un semieșec al formației în meciul de pe teren propriu, în urma remizei cu Viitorul Ianca, scor 1-1.

Primarul susține că este al doilea rezultat consecutiv rușinos, după eșecul de săptămâna trecută în fața unei formații mai slab cotate.

„După astfel de eșecuri rușinoase și un parcurs modest al echipei până în prezent, cu două înfrângeri și două rezultate de egalitate, cer public demisia de onoare antrenorilor echipei.

Așteptările noastre și ale suporterilor sunt mult mai mari față de ceea ce echipa oferă în momentul de față ca și exprimare în teren sau rezultate. Pentru a nu periclita și mai mult parcursul echipei în etapele rămase până la pauza competițională, avem nevoie de un restart al echipei, cu o nouă conducere tehnică.

Având în vedere faptul că în ultimul an au fost cele mai mari sume de bani alocate din bugetul local al Municipiului către CSM 2007 Focșani, așteptam cu totul și cu totul alte rezultate. Ne pare rău, dar antrenorii care nu înțeleg obiectivele clubului nostru, nu ne fac cinste”, a scris primarul Cristi Misăilă pe pagina sa de Facebook.

În replică, Marius Bratu, antrenorul principal al formației CSM Focșani 2007 a anunțat că nu are nici un gând să demisioneze, întrucât echipa se află în grafic pentru promovare în liga a doua, cu cinci victorii din opt meciuri disputate.

„Legat de demisii, nu cred că este cazul, echipa este în grafic din punctul meu de vedere, chiar este în creștere. Astăzi, după eșecul de la Galați, echipa noastră a avut o reacție pozitivă și doar ghinionul a făcut ca echipa să nu câștige cele trei puncte contra celor de la Ianca. Am spus și mă repet, eu și staff-ul meu nu ne dăm demisia, atâta timp cât avem șanse matematice, primul nostru obiectiv fiind playoff-ul, apoi locurile 1 sau 2, care ne califică la baraj și mai departe promovarea. Consider că putem îndeplini obiectivul final și că onoare avem rămânând lângă echipă, ducând echipa spre obiectivul final și spre locul unde consider responsabil că-i este locul, divizia B”, a spus Marius Bratu pentru sportuldevrancea.ro.

După opt etape disputate, CSM Focșani 2007 se află pe locul 4 în clasament, la trei puncte de a doua clasată, loc care asigură prezența la barajul de promovare.