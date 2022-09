Scandal la început de an școlar. Terenuri sportive inaugurate politic fără recepție tehnică

Conducerea Primăriei Focșani a inaugurat noua bază sportivă de la Liceul cu Program Sportiv, în prima zi de an școlar, în prezența deputaților și senatorilor PSD de Vrancea.

O investiție la care se lucrează de mai bine de doi ani a fost inaugurată luni, „cu forța", cu ocazia debutului noului an școlar. Este vorba despre noua bază sportivă de la Liceul cu Program Sportiv, formată din cinci terenuri sportive, din care trei de tenis de câmp și două terenuri multifuncționale pentru handbal, baschet și volei, investiție care a costat municipalitatea 8,3 milioane de lei, bani rezultați dintr-un credit intern.

Primarul Cristi Misăilă a invitat la inaugurare doar parlamentarii PSD, pe deputații Elena Stoica și Laurențiu Marin, dar și pe senatorul Angel Tîlvăr, oferindu-le prilejul să se desfășoare politic și „să-și reafirme sprijinul pentru toate proiectele de dezvoltare implementate de municipalitatea focșăneană și în special cele de infrastructură școlară”, după cum se arată în comunicatul Biroului de presă Primăriei Focșani.

„Mă bucur că am reușit să facem aceste terenuri de sport, este un lucru extraordinar, mai sunt și alte nevoi, dar o meritați. Ați obținut rezultate care ne fac mândri. Sper ca împreună cu slujba de binecuvântare pe care o va face părintele să avem ceea ce ne dorim: sănătate, că-i mai bună decât toate", le-a spus celor prezenți primarul Cristi Misăilă.

Nu au fost invitați nici măcar consilierii locali, cei care au aprobat investiția. Ceea ce nu a anunțat Primăria Focșani a fost că la noua bază sportivă a LPS nu s-a făcut încă recepția tehnică.

Adică verificarea calității lucrărilor și a concordanței acestora cu documentația de execuție. Dar cel mai grav, fără acordul constructorului, care deține și cheile de la baza sportivă, situație considerată abuz.

Firma care a construit baza cere explicații

„Pe noi nu ne-a anunțat nimeni de această ianugurare. Eu am finalizat lucările în luna iulie, când am făcut solicitare să facem recepția tehnică și de atunci nu m-a căutat nimeni. Mai am de încasat 700.000 de lei pe lucrare, pentru dotări precum fileuri, mingii, dușuri, laptopuri, practic dotările prinse în program. Dacă au făcut inaugurare azi înseamnă că au spart lacătele cu care eu am închis baza sportivă ultima dată. Am vorbit cu conducerea firmei la care sunt angajat și o să vin joi la Focșani. O să le facem adresă să aflăm cum au putut să intre fără acceptul nostru în baza sportivă. Așa ceva nu se face”, ne-a precizat Petrișor Coman, reprezentantul firmei SC Atlas Sport, care a construit terenuruile sportive de la LPS.

Directorul Liceului cu Program Sportiv, fost consilier local PSD, spune că Primăria i-a cerut să facă inaugurarea, recunoscând că nu există încă o recepție făcută.

„La solicitarea primăriei, am intrat pe terenuri și am făcut această inaugurare. Noi aveam chei de la lacăte, pentru că noi am întreținut baza în timpul ăsta. Nu e o problemă. Zilele viitoare se va face recepția tehnică și lucrurile vor intra în normal”, ne-a spus Mihai Petruț, directorul Liceului cu Program Sportiv Focșani.

Viceprimarul USR al Focșaniului, Alexandra Tătaru, a reacționat în urma evenimentului de azi.

„Deși nu a achitat lucrarea și nici recepția nu a făcut-o, Misăilă și-a făcut reclamă politică cu prietenii pesediști, evitând să invite consilierii locali pe care i-a jignit de câte ori a avut ocazia. Această bază a costat 9 milioane de lei, din banii cetățenilor, totul pentru o baie electorală în exclusivitate PSD".