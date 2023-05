Pachete incomplete cu ajutoare alimentare de la UE pentru defavorizații din Vrancea. Prefectura a sistat distribuirea lor

Reprezentanții firmei SC Best Achiziții SRL, care au livrat pachetele, vor efectua de urgență o verificare a pachetelor cu alimente, la toate localitățile din județul Vrancea.

Luni, 8 mai, ar fi trebuit să demareze acțiunea de distribuire către populație a pachetelor alimentare de la Uniunea Europeană către persoanele defavorizate.

Acțiunea a fost însă sistată, după ce s-a descoperit că din pachete lipsesc produse. Prefectul a decis verificarea tuturor pachetelor alimentare.

”Având în vedere că la o serie de UAT-uri au fost sesizate neconformități în ceea ce privește ambalarea unor pachete cu alimente precum și a conținutului acestora, vă rugăm să stopați/întrerupeți distribuirea către cetățeni. Reprezentanții firmei SC Best Achiziții SRL vor efectua de urgență o verificare a pachetelor cu alimente, la toate UAT-urile din județul Vrancea”, potrivit Prefecturii Vrancea.

”Primarii n-au verificat, le-au dat beneficiarilor, unii au constatat ca unele produse nu erau fizic în cutii. Unii dintre primari au sesizat Prefectura, iar prestatorul și-a luat angajamentul că va verifica. Paleții au venit sigilați, am solicitat sistarea din partea prestatorului și va avea loc o verificare la toate UAT-urile. La Focsani, Poiana Cristei lipseau alimente”, a spus prefectul Nicușor Halici.

Viceprimarul Focșaniului, Alexandra Tătaru, ne-a declarat că o situație de felul acesta se întâlnește și la Focșani. Din cutiile verificate lipsesc câte un pachet de mălai, unul de paste, un pateu de ficat și un compot.

”În urma informării trimise de Instituția Prefectului județului Vrancea am sistat distribuirea pachetelor cu alimente către beneficiarii POAD până la finalizarea verificării tuturor pachetelor de către echipa firmei de achiziții care va sosi în cursul zilei de astăzi. Personal, am verificat 20 dintre cele 1011 pachete și am constatat că în toate pachetele verificate lipseau produse alimentare. Sper ca această verificare să se termine cât mai repede, astfel încât să se reia procedura de distribuire către beneficiari”, ne-a spus viceprimarul Alexandra Tătaru.