Ce ascunde ziua de de astăzi în calendarul Advent de Crăciun de la Krina? Intră pe site și află!

Se apropie Craciunul și ca în fiecare an, casele se umplu de mirosuri calde, de rasetele familiei, de tradițiile care dăinuie din strămoși și de preparatele delicioase pe care mama le face cu sfințenie în de fiecare dată. 

ce ascunde ziua de de astazi in calendarul advent de craciun de la krina intra pe site i afla1 jpg

De data aceasta, în centrul atenției sunt ingredientele de la Krina, ingrediente festive, care fac ca masa de Crăciun să aibă un gust mult mai bun. Orezul perlat și fasolea albă fac ca mâncarea să fie baza unor preparate tradiționale pregătite cu suflet.

Aromele copilăriei care revin la viață

E ceva magic în felul în care orezul perlat de la Krina începe să fiarbă ușor și să se transforme într-un preparat delicios, care învăluie toata casa cu aroma sa, aproape nostalgic. Orezul perlat are acea textură perfectă, care leagă mâncarea fără să o încarce și poate fi transformat fie într-o garnitură cremoasă pentru friptură sau un desert simplu, plin de farmec. Orezul Krina este acel detaliu mic care transformă un preparat obișnuit în unul de neuitat.

Fasolea albă Krina – sufletul preparatelor tradiționale

Iar de pe masa de Crăciun nu lipsește nici fasolea albă, gătită lent, cu răbdare și dragoste de mama. Fasolea Krina are bobul mare, frumos, uniform și devine ingredientul perfect ori pentru o iahnie aromata, o supă densă și fierbinte sau de ce nu, un ingredient hrănitor în salată.

Este acel tip de aliment care este simplu, sățios și ușor de gătit.

Cu orezul perlat și fasolea albă de la Krina, fiecare fel de mâncare este unul delicios, asta deoarece sunt ingrediente curate, simple și sănătoase.

Familia adunată în jurul mesei și a produsele Krina

Însă magia sărbătorilor nu consta doar în mâncare, ci este despre persoanele care se adună în jurul mesei, despre oamenii care se iubesc și profită de timpul petrecut împreună. Desprea oamenii care se așază la un film, ascultă colinde și se bucură de magia de a fi unii lângă alții, căci zgomotul lunii se oprește pentru câteva minute.

Rețete simple și ușoare cu Krina

Mâncarea se gătește rapid, cu ingrediente simple și la îndemâna oricui. Chiar și dacă ești începător în ale artei culinare, produsele Krina sunt special făcute pentru a da savoare și gust mâncării. Rețetele pas cu pas, pentru un preparat savuros, le gasești pe https://krina.eu/retete

Și pentru că momentele împreună cu familia contează cel mai mult, Krina te premiază și te invită să participi la un concurs unde poți câștiga una dintre cele 24 de pături călduroase de Crăciun. Vezi concursul pe concurs.krina.eu

Cum poți să participi?

Intră pe concurs.krina.eu, răspunde corect la întrebarea de pe site, înregistrează-te și poți fi chiar tu câștigătorul uneia dintre cele 24 de pături călduroase de Crăciun. Ține cont că participarea la acest concurs nu este legată de o anume achiziție și poți participa în fiecare zi. 

Perioada campaniei este cuprinsă între 1 - 24 Decembrie 2025, iar câștigătorii vor fi anunțați prin tragere la sorți în perioadele: 08-11.12.2025 pentru 7 buc. pături festive; 15-17.12.2025 pentru 7 buc. pături festive; 22-24.12.2025 pentru 7 buc. pături festive; 29-31.12.2025 pentru 3 buc. pături festive;.

Fiecare produs Krina este o invitație la a crea povești în jurul mesei și amintiri împreună cu familia.

