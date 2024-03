Momentul în care Florin Salam a luat bani pentru o nuntă la care nu s-a mai dus. „Nu-l iert! A înșelat prea multă lume" VIDEO

Manelistul Florin Salam, acuzat de înșelăciune și reținut pentru 24 de ore, fusese angajat de un bărbat din județul Dolj să cânte la nunta fiului său timp de trei ore. Potrivit acestuia, Salam ar fi cerut 15.000 de euro plus 1.000 de euro deplasarea la eveniment, însă nu a mai ajuns

„Vă salut, prietenii mei! Am și eu de anunțat o nuntă mare în data de 13 august 2023. Deci pe 13 august voi fi prezent la cea mai frumoasă nuntă, de mare valoare, în comuna Gighera".

Acesta a fost anunțul pe care l-a făcut manelistul Florin Salam după ce a bătut palma cu tatăl mirelui și a acceptat să cânte la nunta din comuna doljeană.

„După ce ne-am înțeles, am fost la el acasă și i-am dat 10.000 de euro. A cerut 16.000 de euro pentru o cântare de trei ore și a mai cerut 1.000 de euro pentru deplasarea în comuna Gighera, unde avea loc nunta. Cei 10.000 de euro i-a luat soția lui, Roxana. Ea a fost cea care i-a numărat. L-am întrebat dacă îmi dă chitanță, dacă facem contract, nu a vrut și atunci noi am făcut un filmuleț care confirmă că i-am dat bani pentru eveniment. Nu a vrut nici filmarea s-o facem, dar noi am insistat, s-a cam supărat, se vede și pe filmare, dar până la urmă am reușit să facem înregistrarea. Nu a vrut să spună că i-am dat 10.000 de euro, dar eu am martori că i-am dat această sumă", a declarat Cristinel Stoican pentru „Adevărul”.

Bărbatul povestește că înainte de ziua nunții a văzut pe rețelele de socializare o postare a lui Florin Salam în care anunța că nu mai poate să meargă în perioada următoare la evenimente pentru că ar avea probleme de sănătate.

„Cu vreo 3-4 zile înainte am aflat că nu mai vine la nuntă. Era într-o după amiază, l-am luat pe naș și am plecat direct la București. Am vorbit cu Roxana, cu soția lui, a spus că-i pare rău, dar Florin nu poate să vină și o să-mi dea banii înapoi într-o lună", a mai povestit bărbatul din Dolj.

Cristinel Stoican spune că a încercat timp de patru luni să-și recupereze de la Florin Salam cei 10.000 de euro.

„Mă duceam la el acasă, îl așteptam, nu-mi răspundea la telefon, nu-mi răspundea la mesaje. Am găsit o dată la el acasă o doamnă, o femeie de serviciu, nu știu cine era, i-am lăsat numărul de telefon și i-am spus să-i transmită să mă sune urgent, că mă duc la Poliție. Am mai așteptat, și nimic. În luna ianuarie, am mers la poliție și am povestit tot ce s-a întâmplat", a declarat Stoican.

„Numai eu știu cât am muncit să strâng banii ăștia”

Doljeanul susține că nu-l va ierta pe manelist chiar dacă i-ar da cei 10.000 de euro înapoi.

„Nu-l iert! A înșelat prea multă lume! Numai eu știu cât am muncit să strâng banii ăștia. Mi-am dorit mult să cânte la nunta băiatului pentru că el îl iubea de mic și am vrut să-i ofer cadoul ăsta. Când am aflat că nu mai vine am crezut că fac infarct. Nu mai aveam bani să iau alți lăutari. M-am împrumutat și am reușit să o aduc la nuntă pe Narcisa, am avut noroc că era liberă în ziua aia. După ce am pățit-o am aflat că în ultimii 4-5 ani așa a procedat cu foarte multă lume. Îi înșela cu un tupeu fantastic. Păcat de el că a ajuns unde a ajuns", a mai declarat Cristinel Stoican.

Florin Salam a fost ridicat în dimineața de 14 martie 2024 și dus la audieri la Secția 2 Poliție din Capitală, fiind acuzat de înșelăciune. Ulterior, manelistul a fost reținut pentru 24 de ore.

La dosarul de înșelăciune, pe lângă plângerea formulată de doljeanul Cristinel Stoican, mai există o plângere semnată de un bărbat din Ploiești și o alta care aparține unui bărbat din Argeș.

Din toate cele trei plângeri împotriva manelistului reiese că Florin Salam avea același mod de operare atunci când lua în avans sume mari de bani și nu-și onora angajamentele.